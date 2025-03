Ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη Ταϊλάνδη τη στιγμή που χτύπησε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 ρίχτερ, είδε το «φως» της δημοσιότητας, στο οποίο έχει καταγραφεί ένα απίστευτο πραγματικά περιστατικό.

Συγκεκριμένα, ένας καθαριστής τζαμιών, κρέμεται από τον ουρανοξύστη που καθάριζε με σχοινί και να προσπαθεί να σωθεί «γαντζωμένος» στην γωνία.

Unbelievable, but the window cleaner that was literally stuck to the high-rise building in Bangkok during the earthquake probably survived! pic.twitter.com/OEnE58ETWw

Ο άνδρας – ο οποίος επέζησε – φέρεται να δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι – ενώ το κτίριο έτρεμε και ο ίδιος αιωρούνταν με μοναδικό μέσο προστασίας το σκοινί που ήταν δεμένος – σκεφτόταν ότι «είχε μία οικογένεια να θρέψει και έπρεπε να μείνει ζωντανός».

Another view of the window cleaner trying to maintain balance with all his might while the earthquake occurs in Thailand. He survived.pic.twitter.com/z33S2DMZXK

— Massimo (@Rainmaker1973) March 29, 2025