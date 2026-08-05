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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ταϊλάνδη, όταν ισχυρός κεραυνός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του Σταδίου Santiphap κατά τη διάρκεια αγώνα για το τουρνουά Golok FA Cup 2026.
Το συμβάν στοίχισε τη ζωή στον 24χρονο ποδοσφαιριστή Σάφουαν Άουε, ενώ ακόμη δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν. Οι αρχές διερευνούν γιατί, παρά το γεγονός, ο αγώνας δεν διακόπηκε.
Η στιγμή που ο κεραυνός χτύπησε το γήπεδο
Κατά τη διάρκεια του περιφερειακού τουρνουά Golok FA Cup 2026, στο οποίο συμμετείχαν μικτές και ερασιτεχνικές ομάδες από την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, η περιοχή επλήγη από σφοδρή καταιγίδα, χαρακτηριστική της περιόδου των μουσώνων.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την εφιαλτική στιγμή που ο κεραυνός πέφτει απευθείας στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας εκτυφλωτική λάμψη και ισχυρή έκρηξη.
Αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν ακαριαία στο χόρτο, ενώ συμπαίκτες, αντίπαλοι και θεατές έτρεξαν πανικόβλητοι να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέσα σε ατμόσφαιρα απόλυτου χάους.
Θρήνος για τον 24χρονο Σάφουαν Άουε
Τη ζωή του έχασε ο 24χρονος Σάφουαν Άουε (Safwan Awae), ένας ταλαντούχος εξτρέμ που είχε ενταχθεί πρόσφατα στην ημιεπαγγελματική ομάδα FC Yala (Thai League 3).
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού που του παρείχαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον αγωνιστικό χώρο, ο ποδοσφαιριστής υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που υπέστη από το χτύπημα του κεραυνού, λίγο μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.
Η FC Yala αποχαιρέτησε τον αθλητή της με μια συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τονίζοντας την τεράστια απώλεια ενός νέου ανθρώπου που μόλις ξεκινούσε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
Δώδεκα τραυματίες – Ανάμεσά τους και Μαλαισιανός ποδοσφαιριστής
Από το χτύπημα του κεραυνού τραυματίστηκαν ακόμη 12 ποδοσφαιριστές, πολλοί από τους οποίους φέρουν εγκαύματα.
Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο 22χρονος Μαλαισιανός ποδοσφαιριστής Mohammad Alif Ezzahan Zulkifli.
Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Sungai Golok, με τις νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι περισσότεροι έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.
Στο στόχαστρο των αρχών τα πρωτόκολλα ασφαλείας
Ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, συνταγματάρχης Thun Sirikhunt, επιβεβαίωσε τα αίτια του θανάτου του 24χρονου, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα.
Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι διοργανωτές είναι γιατί το παιχνίδι δεν διακόπηκε εγκαίρως, καθώς τα διεθνή αθλητικά πρωτόκολλα επιβάλλουν την άμεση αναστολή κάθε δραστηριότητας σε ανοικτούς χώρους μόλις εντοπιστεί ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα.
🇹🇭 Horrifying moment from Thailand when a freak lightning strike kills a football player and injures 12 others during a match pic.twitter.com/lAwYJxhtUo
— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026