Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε ένας αγώνας γκολφ την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα γύρω από την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Ενώ στην περιοχή εκδηλωνόταν έντονη κακοκαιρία με συχνούς κεραυνούς, ο προγραμματισμένος αγώνας γκολφ δεν διεκόπη από τους διοργανωτές. Λίγο αργότερα, κεραυνός έπληξε απευθείας τον χώρο του γηπέδου, τραυματίζοντας θανάσιμα τη 15χρονη ανερχόμενη πρωταθλήτρια Nong Leng και σοβαρά μία 31χρονη γυναίκα.

Η ολονύχτια μάχη για τη ζωή

Η νεαρή Nong Leng κατέρρευσε ακαριαία στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις της, με τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο να διαπιστώνουν ότι δεν είχε ζωτικά σημεία.

Μετά από επίμονες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν τον σφυγμό της και να τη διακομίσουν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο. Λόγω της κρισιμότητας των εγκαυμάτων και των εσωτερικών κακώσεων, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της σε εξειδικευμένη νοσοκομειακή μονάδα για στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ωστόσο, περίπου μία ώρα μετά το συμβάν, η έφηβη αθλήτρια υπέστη καρδιακή ανακοπή. Πάλεψε γενναία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας απέναντι στα σοβαρά τραύματά της, καταλήγοντας τελικά το πρωί της Δευτέρας (02/11).

Το σπαρακτικό μήνυμα της μητέρας

Τον θάνατο της 15χρονης ανακοίνωσε συντετριμμένη η μητέρα της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένοντας την επιστροφή του πατέρα της από το εξωτερικό για τον ύστατο αποχαιρετισμό:

«Ήσουν η πιο δυνατή, αγαπημένη μου Yeya. Η καρδιά σου σταμάτησε να χτυπά σχεδόν μία ώρα αφότου σε χτύπησε ο κεραυνός, όμως πάλεψες για να επιστρέψεις στη ζωή για άλλους 10 γύρους, αντέχοντας όλη τη νύχτα για να περιμένεις τον μπαμπά να επιστρέψει με την πτήση του και να σου πει το τελευταίο αντίο. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένο μου παιδί. Είμαι συντετριμμένη και καταρρακωμένη, δεν έχει μείνει τίποτα από μένα. Ζητώ συγγνώμη από όλους που δεν μπορώ να απαντήσω σε τηλεφωνήματα ή μηνύματα· απλά δεν είμαι ακόμα έτοιμη για τίποτα. Σήμερα φέρνω την Yeya σπίτι».

Όπως συμπλήρωσε συγκινημένη, κανένας γονιός δεν αποχωρίζεται πρόθυμα το παιδί του, αλλά όταν αυτό υποφέρει από τόσο αβάσταχτο πόνο, οι γονείς επιλέγουν να το αφήσουν να φύγει για να αναπαυθεί εν ειρήνη.

Ένα σπουδαίο ταλέντο του ασιατικού Γκολφ που χάθηκε πρόωρα

Η Nong Leng θεωρούνταν ένα από τα πλέον υποσχόμενα και ανερχόμενα ταλέντα του γκολφ στην Ταϊλάνδη:

Ήταν επίσημα εγγεγραμμένη στο μητρώο μελών της Ένωσης Γκολφ Νέων της Ταϊλάνδης.

Είχε πολυάριθμες συμμετοχές και διακρίσεις σε εθνικά τουρνουά νέων.

Κορυφαία στιγμή της σύντομης καριέρας της ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος Junior Asian Tour 2026, επιτυχία που της είχε ανοίξει τον δρόμο για τη διεθνή καταξίωση στον χώρο του αθλήματος.