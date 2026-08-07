Η κοινή γνώμη στην Ταϊλάνδη παραμένει συγκλονισμένη από την αδιανόητη τραγωδία που προκάλεσε ένας μόλις 14 ετών μαθητής, αφήνοντας πίσω του επτά νεκρούς και τουλάχιστον τριάντα τραυματίες πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Το παιδί, που μεγάλωνε με τους παππούδες του μετά το διαζύγιο των γονιών του, ξεκίνησε την αιματηρή του πορεία από το ίδιο του το σπίτι, όπου δολοφόνησε τους ηλικιωμένους κηδεμόνες του. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού του, κατευθύνθηκε στο σχολείο του στην Μπανγκόκ, σκορπώντας το θάνατο και τον τρόμο σε καθηγητές και συμμαθητές του, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Πίσω από το σοκαριστικό αυτό μακελειό αναδύονται δύο κρίσιμα ερωτήματα: ποιο ήταν το κίνητρο που ώθησε τον ανήλικο σε αυτή την παράνοια και πώς κατάφερε να σχεδιάσει μια τόσο φονική επίθεση.

Όσον αφορά το σκέλος του σχεδιασμού, οι αρχές της χώρας έχουν ήδη δώσει απαντήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο 14χρονος είχε μελετήσει ενδελεχώς στο διαδίκτυο προηγούμενες υποθέσεις μαζικών πυροβολισμών, συλλέγοντας πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες για να οργανώσει βήμα προς βήμα τη δική του επίθεση.

Η πορεία του 14χρονου προς το σχολείο της Μπανγκόκ:

Αν και οι πρώτες αναφορές των αρχών έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς καθηγητές, τρεις μαθητές και τους δύο παππούδες του δράστη, ο νεότερος επίσημος απολογισμός που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul, διαμόρφωσε την τελική εικόνα της τραγωδίας.

Ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει πέντε νεκρούς καθηγητές στο σχολείο, τους δύο παππούδες στο σπίτι και περισσότερους από τριάντα τραυματίες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλά παιδιά.

Το χρονικό της επίθεσης και οι πρώτες μαρτυρίες

Σύμφωνα με την Bangkokpost, ο ένοπλος, ο οποίος ήταν ντυμένος με τη μωβ στολή Φυσικής Αγωγής του σχολείου, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να πυροβολεί δεκάδες φορές.

Ένας 18χρονος μαθητής, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές στο πρακτορείο Reuters, ανέφερε αρχικά ότι νόμιζε πως επρόκειτο για κροτίδες:

«Στην αρχή δεν πίστεψα ότι ήταν πυροβολισμοί. Ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί: μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μετά επικράτησε σιωπή. Και ύστερα άρχισαν ξανά».

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης, μαθητής της 9ης τάξης (Γ΄ Γυμνασίου), οχυρώθηκε στον τρίτο όροφο ενός εκ των κτηρίων του σχολικού συγκροτήματος.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στο κοινό και στους παρευρισκόμενους να αποφύγουν την περιοχή, προκειμένου να μην παρακωλύεται το έργο των ομάδων διάσωσης και της αστυνομίας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αιματηρών επιθέσεων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, με πιο πρόσφατο το συμβάν του Φεβρουαρίου στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης, όπου ένας εκπαιδευτικός είχε χάσει τη ζωή του και ένας μαθητής είχε τραυματιστεί από πυρά ενόπλου.