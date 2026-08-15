Μια οικογένεια Γάλλων τουριστών παρά λίγο να κινδυνέψει σοβαρά, αφού παρασύρθηκε από τα κύματα στα ανοιχτά του δημοφιλούς θέρετρου Κο Σαμούι στην Ταϊλάνδη.

Ο 50χρονος πατέρας μαζί με τους δύο μικρούς γιους του, ηλικίας 5 και 7 ετών, έζησαν μια πρωτοφανή περιπέτεια, παραμένοντας αβοήθητοι στο νερό για περισσότερες από 16 ώρες.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου, όταν ο πατέρας ενοικίασε ένα τζετ σκι από τοπική επιχείρηση του νησιού. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το σκάφος ανατράπηκε, ρίχνοντας και τους τρεις στη θάλασσα. Χωρίς δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ειδοποιήσουν για βοήθεια, βρέθηκαν να παλεύουν με τα κύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο εντοπισμός τους από τα σωστικά συνεργεία το επόμενο πρωί έδωσε τέλος στον εφιάλτη.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του τοπικού αξιωματούχου Αμόρν Τσόμτσοεϊ, η κατάσταση των διασωθέντων ήταν έκδηλα επιβαρυμένη από την πολύωρη έκθεση στο θαλασσινό νερό και την εξάντληση, με τα δύο μικρά αγόρια να είναι ιδιαίτερα ωχρά.

Αμέσως μετά την περισυλλογή τους, οι τρεις τους διακομίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια απαραίτητων εξετάσεων. Παρά την ταλαιπωρία και την κατάποση θαλασσινού νερού, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν πως η υγεία τους δε διατρέχει κίνδυνο, επιτρέποντάς τους να λάβουν εξιτήριο λίγο αργότερα.