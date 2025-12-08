Στρατιώτης των ένοπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Καμπότζη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού, με τις δύο χώρες να επιρρίπτουν η μία στην άλλη την ευθύνη για τις νέες μάχες.

Δυνάμεις της Καμπότζης επιτέθηκαν στον στρατό της Ταϊλάνδης στην επαρχία Ούμπον Ράτσατανι, «σκοτώνοντας στρατιώτη και τραυματίζοντας (άλλους) τέσσερις», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού Βιντάι Σουβαρί σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Από την πλευρά του, το καμποτζιανό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ταϊλανδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στις παραμεθόριες επαρχίες Πρα Βιχάν και Οτά Μεντσέι νωρίς το πρωί, διαβεβαιώνοντας πως η Καμπότζη δεν ανταπέδωσε.

Η Ταϊλάνδη ανέπτυξε αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους στην Καμπότζη

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης χρησιμοποίησαν αεροσκάφη για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός τους, λίγη ώρα αφού γνωστοποίησε πως Ταϊλανδός στρατιώτης σκοτώθηκε σε νέες μάχες στα σύνορα των δύο κρατών της Ασίας.

Η Μπανγκόκ πλέον «άρχισε να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες για να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων Βιντάι Σουβαρί.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP