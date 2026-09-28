Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη από τις 16 Σεπτεμβρίου μετά από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, τα θύματα εντοπίστηκαν σε ανατολικές επαρχίες της χώρας, με πέντε θανάτους να καταγράφονται στη Σα Κέο, δύο στην Τσανταμπουρί και έναν στη Σαραμπουρί.

Αν και στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος θάνατος, η κυβέρνηση κήρυξε την πόλη σε κατάσταση καταστροφής την Κυριακή. Η απόφαση αυτή παρέχει στις τοπικές αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Παράλληλα, εκατοντάδες σχολεία της πρωτεύουσας παραμένουν κλειστά τη Δευτέρα. Στα καταστήματα παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης, καθώς οι κάτοικοι έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα και προμήθειες. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τις αρχές να απευθύνουν έκκληση προς το κοινό να αποφύγει τις αγορές πανικού, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η αισχροκέρδεια αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα.

Το κύμα των φονικών πλημμυρών ξέσπασε μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν ύψος βροχής που ξεπέρασε τα 330 χιλιοστά μέσα στο διάστημα από την Πέμπτη έως την Κυριακή.