Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν γερανός έπεσε πάνω σε επιβατικό τραίνο στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των τοπικών αρχών. Το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 09:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας), όταν γερανός σε εργοτάξιο κατέρρευσε κι έπεσε πάνω σε επιβατικό συρμό.

Ο γερανός είχε εγκατασταθεί σε τεράστιο εργοτάξιο στο πλαίσιο της κατασκευής δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών με συρμούς υψηλής ταχύτητας, το οποίο υποστηρίζει η Κίνα και διαχειρίζεται ταϊλανδέζικη εταιρεία, η οποία έχει εμπλακεί και σε άλλα δυστυχήματα στο παρελθόν.

Από την πτώση του γερανού εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο το οποίο συνέδεε την πρωτεύουσα Μπανγκόκ με την επαρχία Ούμπον Ράτσατανι.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμαναν οι τοπικές υγειονομικές αρχές διευκρινίζοντας ότι τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο Ταϊλανδός υπουργός Μεταφορών, ο Φιφάτ Ρατσακιτπρακάρν, δήλωσε ότι στον επιβατικό συρμό βρίσκονταν 195 επιβάτες.

Ταϊλανδέζικο τρένο υψηλής ταχύτητας

Ο γερανός βρισκόταν στο τεράστιο εργοτάξιο, που είχε ξεκινήσει το 2017 με μία δεκαετία καθυστέρηση, με στόχο η Ταϊλάνδη να αποκτήσει το πρώτο της τρένο υψηλής ταχύτητας. Το έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να συνδέσει την Μπανγκόκ με την Κουνμίνγκ, στη νότια Κίνα, μέσω του Λάος.

Υποστηρίζεται από την Κίνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για τους λεγόμενους νέους δρόμους του μεταξιού, με σκοπό την αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών και της επιρροής της.

Προκειμένου να αποφύγει αυτή η νέα σιδηροδρομική γραμμή να αυξήσει την εξάρτηση της Ταϊλάνδης από το Πεκίνο, εις βάρος των καλών της σχέσεων με τις ΗΠΑ, η Μπανγκόκ επέμεινε να αναλάβει το σύνολο του κόστους για την κατασκευή της.

Η Κίνα προσφέρει τεχνική υποστήριξη, αλλά «φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τομέας κατασκευάζεται από ταϊλανδέζικη εταιρεία», σχολίασε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για την εταιρεία Italian- Thai Development, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη να αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων και να καλύψει τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών».

Συχνά δυστυχήματα

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Σαρνβιρακούλ ζήτησε να πέσει φως στα αίτια του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι «θα πρέπει να λογοδοτήσουν».

«Έχει έρθει η ώρα να τροποποιηθεί η νομοθεσία προκειμένου να μπουν σε μαύρο κατάλογο οι κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων που ευθύνονται για επανειλημμένα δυστυχήματα», εκτίμησε.

Η Italian- Thai Development και ο επικεφαλής της ήταν τον Αύγουστο μεταξύ των περισσότερων από 20 ανθρώπων εις βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την κατάρρευση στη διάρκεια σεισμού μιας υπό κατασκευής πολυκατοικίας στην Μπανγκόκ, από την οποία σκοτώθηκαν 90 άνθρωποι, κυρίως εργάτες.

Η ίδια εταιρεία έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλα δυστυχήματα, ανάμεσα στα οποία η πτώση το 2017 ενός γερανού που χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή του εναέριου μετρό της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι συγκριτικά συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Δεκαοκτώ άνθρωποι είχαν σκοτωθεί το 2020 στην Ταϊλάνδη, όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε πιστούς σε θρησκευτική τελετή.