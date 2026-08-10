Ένοπλος άνδρας συνελήφθη σήμερα, αφού φέρεται να άνοιξε πυρ έξω από γραφεία τοπικών Αρχών σε περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο περιστατικό σε σχολείο, όπου ένας έφηβος πυροβόλησε, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και τον έλεγχο των όπλων στη χώρα.

Ο διοικητής της επαρχιακής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ντεζραπί Κονγκντί, ανέφερε ότι ο πρώην βουλευτής Τσαλόνγκ Ρεαουράενγκ πυροβόλησε εναντίον υψηλόβαθμου επαρχιακού αξιωματούχου και του οδηγού του. Ο ίδιος συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ, σύμφωνα με τον Ντεζραπί, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ένας από τους δύο τραυματίες, ο Τονγκτσάι Γενπρασέρτ, πρώην αστυνομικός και νυν πρόεδρος του Επαρχιακού Διοικητικού Οργανισμού της Νονθαμπούρι, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο οδηγός του εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Ο Τσαλόνγκ, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής για τρεις θητείες και πιο πρόσφατα ανήκε στο κόμμα Pheu Thai, φέρεται να παραδέχθηκε την επίθεση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με γνωστή πολιτική σχολιάστρια, η οποία εκείνη τη στιγμή έκανε ζωντανή μετάδοση στο YouTube. Η παρουσιάστρια και πρώην δημοσιογράφος Αντσαλί Παϊριράκ απάντησε στην κλήση, ενώ βρισκόταν στον αέρα.

«Θα σε πάρω πίσω… Α, συνέβη κάτι σοβαρό; Πες μου, τι έγινε;», ακούγεται να λέει. Το κοινό δεν είναι σε θέση να ακούσει την απάντηση του συνομιλητή της, ωστόσο η αντίδρασή της δείχνει ότι πληροφορήθηκε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. «Πέθανε; Πέθανε; Τον πυροβόλησες στο κεφάλι; Πρέπει να περιμένεις εκεί την Αστυνομία», ακούγεται να λέει, προτρέποντάς τον στη συνέχεια: «Μην πας πουθενά».

Τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά τη σύλληψή του ο πρώην βουλευτής φέρεται να δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ήταν εξοργισμένος επειδή ο Τονγκτσάι δεν είχε ικανοποιήσει ένα αίτημα που του είχε υποβάλει.