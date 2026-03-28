Τη στιγμή που τα «δόντια» της υποχώρησαν πάνω στη σκηνή, η 18χρονη Καμολογουάν Τσανάγκο απέδειξε πως η αυτοπεποίθηση είναι το πιο δυνατό της χαρακτηριστικό. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στον διαγωνισμό ομορφιάς, η νεαρή διαγωνιζόμενη άρχισε να δυσκολεύεται να μιλήσει, καθώς οι πορσελάνινες θήκες της, χαλάρωσαν και μετακινήθηκαν.

🔥🚨JUST IN: Miss Thailand’s teeth fell out while she was speaking on stage, she played it off and struck a pose. pic.twitter.com/5xrkM0H3w3 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 27, 2026

Ωστόσο, αντί να πανικοβληθεί, αντέδρασε με εντυπωσιακή ψυχραιμία: γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα την πλάτη στο κοινό, διόρθωσε διακριτικά το πρόβλημα και επανήλθε σαν να μη συνέβη τίποτα.

Στη συνέχεια, με απόλυτο επαγγελματισμό και χάρη, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, περπατώντας στην πασαρέλα και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Το περιστατικό που σημειώθηκε στις 25 Μαρτίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης, καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, όχι για το απρόοπτο, αλλά για την αξιοθαύμαστη στάση της νεαρής, που απέδειξε ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, η ψυχραιμία κάνει τη διαφορά.