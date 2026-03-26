Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων φαίνεται να το διασκεδάζουν, αφού με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν δημιουργήσει δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες, διακωμωδώντας τον.

Με τη βοήθεια του AI, λοιπόν, έφτιαξαν το trailer μιας υποτιθέμενης ταινίας, με τίτλο «Iran War – The Movie!».

Στην ταινία φαίνεται πως ο Λίαμ Νίσον υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζακ Γαλιφιανάκης τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ στον ρόλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο Πολ Τζιαμάτι.

Τον Αλί Χαμενεΐ υποδύεται ο Ίαν ΜακΚέλεν, τον Μοτζτάμπα ο Τζέικ Τζίλενγχαλ και τον Πιτ Χέγκσεθ παίζει ο Τζον Στάμος.

«Πανικός» γίνεται κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση, με τους χρήστες του διαδικτύου να γράφουν: «Θέλω να δω αυτή την ταινία!», «Πού μπορώ να την δω ολόκληρη, το χρειάζομαι», «Φοβερό το casting» κ.λπ.