Η τροπική καταιγίδα Ντάνας κατευθύνεται προς την ανατολική Κίνα σήμερα το πρωί, με την επαρχία Τζετζιάνγκ να ετοιμάζεται για την άφιξη του φαινομένου το οποίο έπληξε την Ταϊβάν με ανέμους ταχύτητας ρεκόρ και καταρρακτώδεις βροχές, αφήνοντας πίσω δυο νεκρούς και πάνω από 600 τραυματίες.

Με ανέμους ταχύτητας περίπου 80 χιλιομέτρων ανά ώρα στον πυρήνα της, η Ντάνας προβλέπεται πως θα κάνει απότομη αριστερή στροφή καθώς κινείται βορειοδυτικά και να πλήξει την πόλη Ταϊτζού, σημαντικό λιμάνι, γεγονός που ώθησε τις λιμενικές αρχές να ακυρώσουν πάνω από 100 ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

#APMetTWO 25D189AM

Global #TropicalWeather Outlook

July 8, 2025 @ 1:30 AM UTC

==#DANAS (Ex-#BISING) is turning towards #China and is expected to make landfall there later today. [TS / 45 mph, 75 kph / 992 mbar] pic.twitter.com/FJOleO71qx

— Angelic Panda Meteorology (@APGMeteorology) July 8, 2025