Να σεβαστεί το δημοκρατικό σύστημα της Ταϊβάν και τις επιλογές του λαού της κάλεσε την Κίνα η κυβέρνηση της Ταϊπέι, μία ημέρα μετά τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή.

Ειδικότερα, η Ταϊβάν ζήτησε από το Πεκίνο να αντιμετωπίσει με ρεαλισμό το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας και να συνομιλήσει με τη δημοκρατικά εκλεγμένη και νόμιμη κυβέρνηση του νησιού.

Το Συμβούλιο Ηπειρωτικών Υποθέσεων της Ταϊβάν, το οποίο είναι αρμόδιο για τη χάραξη της πολιτικής απέναντι στην Κίνα, υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του ότι το Πεκίνο οφείλει να σεβαστεί τις δημοκρατικές επιλογές των πολιτών της Ταϊβάν.