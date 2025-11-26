Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε έκανε γνωστό ότι η κυβέρνησή του προωθεί επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια, ώστε η νήσος να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εισβολής της Κίνας.

«Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την αποτροπή προσθέτοντας κόστη και αβεβαιότητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Πεκίνου όσον αφορά τη χρήση ισχύος», εξήγησε ο Λάι σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post χθες Τρίτη.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP