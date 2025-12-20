Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας που κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι επιτέθηκε εναντίον του πλήθους που βρισκόταν στον κεντρικό σταθμό του μετρό στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν.

Ο 27χρονος δράστης όπως μπορείτε να δείτε και στα πραγματικά σοκαριστικά βίντεο που αναρτήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα, ξεκίνησε να ρίχνει καπνογόνα στρεφόμενος εναντίον των περαστικών στον κεντρικό σταθμό του μετρό της Ταϊπέι και στη συνέχεια μετέβη σε άλλον σταθμό, σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, όπου επιτέθηκε σε περαστικούς μαχαιρώνοντάς τους.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ο Ταϊβανέζος Τσανγκ Γουέν, κατέληξε αργότερα, αφού έπεσε από πολυώροφο κτίριο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Τα κίνητρά του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή 19/12 περίπου στις 17:20 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια της απογευματινής ώρας αιχμής. Τέτοιου είδους περιστατικά είναι σπάνια στην Ταϊβάν, χώρα με χαμηλά ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας. Το τελευταίο ανάλογο γεγονός καταγράφεται το 2014.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολίτες να απομακρύνονται πανικόβλητοι, ενώ ένα άτομο, φορώντας καπέλο του μπέιζμπολ και μαύρα ρούχα, ρίχνει χειροβομβίδες καπνού σε πολυσύχναστο δρόμο. Στη συνέχεια και σε στιγμιότυπα φαίνεται να κρατά ένα μεγάλο μαχαίρι, καθώς κινείται ανάμεσα σε σταθμευμένα και διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας άνδρας επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, ωστόσο χτυπήθηκε με αμβλύ αντικείμενο και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ο ύποπτος αφού έριξε τα καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό του μέτρο, διέφυγε μέσω ενός υπόγειου εμπορικού κέντρου προς τον κοντινό σταθμό Zhongshan, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων. Όπως αναφέρουν οι αρχές, έκανε στάση στο ξενοδοχείο του για να πάρει το μαχαίρι και επέστρεψε στην περιοχή έξω από τον σταθμό, όπου έριξε επιπλέον βόμβες καπνού και επιτέθηκε σε ακόμη περισσότερους πολίτες.

Τελικά, εισήλθε σε ένα κοντινό βιβλιοπωλείο και πολυκατάστημα, όπου περικυκλώθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Λίγο αργότερα έπεσε στο κενό από το κτίριο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με πληροφορίες από: BBC