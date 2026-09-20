Ένα ανατριχιαστικό έγκλημα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη αποκαλύφθηκε στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, με θύμα την 36χρονη Αρτ, καταγόμενη από την Ταϊλάνδη. Η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε φτάσει στην Ταϊβάν στις 2 Σεπτεμβρίου, βρήκε τραγικό θάνατο στα χέρια του 43χρονου Ταϊβανέζου συντρόφου της, Γου, με τον οποίο διατηρούσε σχέση τον τελευταίο έναν χρόνο.

Το χρονικό της αποκάλυψης ξεκίνησε όταν η οικογένεια του θύματος ανησύχησε βαθύτατα, καθώς η 36χρονη έπρεπε να είχε επιστρέψει στην πατρίδα της, στις 14 Σεπτεμβρίου. Η παντελής έλλειψη επικοινωνίας και η απουσία σημείων ζωής οδήγησαν τους συγγενείς της στην απόφαση να απευθυνθούν στην αστυνομία και να δηλώσουν επίσημα την εξαφάνισή της.

Οι αστυνομικές Αρχές κινήθηκαν άμεσα και, αναλύοντας το υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος, κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας. Το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι καταγράφηκε να μπαίνει μαζί σε ένα ξενοδοχείο.

«Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, ο 43χρονος άνδρας αποχώρησε από το ξενοδοχείο εντελώς μόνος του, σέρνοντας μαζί του μια βαλίτσα, η οποία, όπως αποδείχθηκε, έκρυβε το μακάβριο μυστικό του».

Στη συνέχεια, ο δράστης προχώρησε σε μια αδιανόητη ενέργεια για να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Αφού τοποθέτησε το άψυχο σώμα της 36χρονης μέσα στη βαλίτσα, οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι την πόλη Ταϊτσούνγκ, όπου βρισκόταν η εταιρεία στην οποία εργαζόταν. Φτάνοντας εκεί, έκρυψε το πτώμα της συντρόφου του μέσα στον καταψύκτη της επιχείρησης.

«Επί έξι ολόκληρες ημέρες, ο Γου πήγαινε κανονικά στη δουλειά του. Οι ανυποψίαστοι συνάδελφοί του συνεργάζονταν μαζί του, αγνοώντας πλήρως ότι σε απόσταση αναπνοής υπήρχε ένα κρυμμένο πτώμα στον καταψύκτη».

Ο κύκλος του αίματος έκλεισε οριστικά το Σάββατο, όταν η αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία της εταιρείας, εντοπίζοντας τη σορό της αδικοχαμένης γυναίκας.

Αντιμέτωπος με τις Αρχές, ο 43χρονος λύγισε και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Όπως παραδέχτηκε κατά την ανάκρισή του, της αφαίρεσε τη ζωή στραγγαλίζοντάς την, όταν εκείνη του ανακοίνωσε την απόφασή της να χωρίσουν.