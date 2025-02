Ένα ελαφρύ μαχητικό αεροσκάφος AT-5 Brave Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊβάν συνετρίβη σήμερα εξαιτίας μηχανικής βλάβης, αλλά ο πιλότος πρόλαβε να το εγκαταλείψει και είναι σώος, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ταϊπέι.

Το δικινητήριο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την βάση Τσιχάνγκ στην ανατολική ακτή του νησιού και ο πιλότος ανέφερε απώλεια ισχύος προτού το εγκαταλείψει κάνοντας χρήση του μηχανισμού εκτίναξης.

Pilot rescued after parachuting out of Brave Eagle jet trainer

An Air Force pilot who parachuted from a Brave Eagle jet trainer was rescued after both engines of his aircraft apparently failed, causing it to crash into the waters off Taitung, eastern Taiwan, on Saturday morning. pic.twitter.com/s1zA6hVRiQ

— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) February 15, 2025

