Μια τρομακτική αλλά απόλυτα ελεγχόμενη στιγμή έζησαν οι επιβάτες πτήσης στην Ταϊβάν, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωσή του δευτερόλεπτα πριν αγγίξει το έδαφος. Αιτία στάθηκαν οι σφοδροί πλευρικοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, αναγκάζοντας το πλήρωμα να πραγματοποιήσει ελιγμό πάνω από το αεροδρόμιο πριν ολοκληρώσει το ταξίδι με ασφάλεια.

Το συμβάν, το οποίο μετέδωσε το CNN, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης 107 της EVA Air, η οποία είχε αναχωρήσει από το Τόκιο με προορισμό το αεροδρόμιο Καοσιούνγκ της Ταϊβάν.

Κατά τη φάση της καθόδου, οι χειριστές του Airbus A330 ήρθαν αντιμέτωποι με έντονες ριπές ανέμου, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα σύνηθες για τα δεδομένα της Ταϊβάν.

Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, αποτυπώνεται η προσπάθεια του αεροσκάφους να σταθεροποιηθεί χρησιμοποιώντας την τεχνική «crabbing» (πλάγια προσέγγιση). Κατά τη μέθοδο αυτή, η μύτη του αεροπλάνου στρέφεται κόντρα στον άνεμο, επιτρέποντας στο σκάφος να διατηρήσει την πορεία του προς τον διάδρομο.

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο:

Αίσιο τέλος στη δεύτερη προσπάθεια

Παρά την εφαρμογή της τεχνικής, η προσέγγιση κρίθηκε ασταθής και οι πιλότοι, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια, επέλεξαν να μην ρισκάρουν. Ακύρωσαν άμεσα την προσγείωση, κέρδισαν και πάλι ύψος και πραγματοποίησαν έναν κύκλο αναμονής.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα καταγραφής των πτήσεων, το αεροσκάφος ευθυγραμμίστηκε εκ νέου με τον διάδρομο λίγα λεπτά αργότερα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία προσγείωσης με απόλυτη επιτυχία στη δεύτερη απόπειρά του.