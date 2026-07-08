Ο γνωστός Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής, Τάκερ Κάρλσον, στράφηκε για ακόμα μια φορά κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσον αφορά τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία της COVID. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη στάση των υπεύθυνων ως «σταλινική», πατώντας πάνω στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Με αφορμή τα λεγόμενα του Κάρλσον, ο Τζίμι Ντόρι, κωμικός και πολιτικός σχολιαστής, αφιέρωσε ένα ολόκληρο επεισόδιο από την εκπομπή του, «The Jimmy Dore Show», στην περίοδο της πανδημίας, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τα εμβόλια και τις επιπτώσεις τους.

Μαζί με τον συνομιλητή του αναλύουν τη στρατηγική της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο εμβολιασμός έκανε περισσότερο κακό, παρά καλό, αφού όπως αναφέρουν οι ίδιοι υπάρχουν επτά εκατομμύρια θάνατοι, που αφορούν τον Covid-19 και δεν έχει διευκρινιστεί από τι προήλθαν.

Παράλληλα, ο Ντόρι κατηγορεί τις φαρμακευτικές εταιρείες, την ηγεσία των ΗΠΑ και τα ΜΜΕ για χειραγώγηση του κοινού, αδιαφορώντας για το αν τα mRNA εμβόλια βλάπτουν τους πολίτες.

Παρακολουθήστε την εκπομπή του Τζίμι Ντόρι με ελληνικούς υπότιλους: