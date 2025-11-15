Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Οι Φρουροί της Επανάστασης , ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιβεβαίωσαν σήμερα (15/11) ότι κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν στα ανοικτά των ακτών της χώρας.

«Χθες το πρωί στις 7:30, αφού μια δικαστική αρχή διέταξε την κατάσχεση του φορτίου ενός πετρελαιοφόρου με την εμπορική ονομασία Talara και τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ, οι μονάδες ταχείας αντίδρασης των ναυτικών δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) παρακολούθησαν τις κινήσεις του και το αναχαίτισαν και το κατέσχεσαν», ανέφερε ανακοίνωση του IRGC, του ιδεολογικού βραχίονα του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το πλοίο Talara, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Ατζμάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με προορισμό τη Σιγκαπούρη, ακινητοποιήθηκε ενώ ταξίδευε νότια μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας Ambrey.

Το πλοίο έκανε ξαφνική απόκλιση πορείας αφού το προσέγγισαν τρία μικρά σκάφη.

Μια πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι ένα drone του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ήταν παρών εκείνη την ώρα στο σημείο και παρακολούθησε το περιστατικό.

Το πλοίο ανήκει στον όμιλο εταιρειών Coronis Family Group of Companies με έδρα την Ελλάδα.

Το προηγούμενο αντίστοιχο περιστατικό κατάληψης πλοίου από το Ιράν είχε γίνει τον Απρίλιο του 2024, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβαν το πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων MSC Aries το οποίο ήταν ναυλωμένο από τη Mediterranean Shipping Co-chartered καθώς αυτό περνούσε από το Στενό του Ορμούζ.

Ειδικές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο πλοίο με ελικόπτερο καθώς αυτό κατευθυνόταν νότια, προς λιμάνι της Ινδίας και μεταφέρθηκε στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ως απάντηση στην αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ που κατέστρεψε το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό στις αρχές Απριλίου του περασμένου έτους.

Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου περνάει από το στενό που ανοίγει τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής στον Κόλπο του Ομάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ