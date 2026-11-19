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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη λίμνη Βικτώρια της Τανζανίας, τη μεγαλύτερη τροπική λίμνη του κόσμου, όταν ένα κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε σε βράχια.
Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, το MV Mwanza, μήκους 93,6 μέτρων, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία μόλις φέτος, καταγράφεται να πλέει προς τον γνωστό βράχο Μπίσμαρκ και να ακινητοποιείται απότομα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών.
Ο ελιγμός που απέτρεψε τα χειρότερα
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, λίγα λεπτά πριν από την πρόσκρουση, το κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε σε πορεία σύγκρουσης με ένα σκάφος που ερχόταν από το Σενγκερέμα, στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας. Στην προσπάθειά του να αποφύγει το ατύχημα, ο καπετάνιος προχώρησε σε άμεσο ελιγμό, οδηγώντας, ωστόσο, το πλοίο πάνω στα βράχια.
Η μαρτυρία για την αντίδραση του καπετάνιου
Όπως δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο «The Citizen Reporter» ο αυτόπτης μάρτυρας, Μπακάρι Μουιγκέλι, οι άμεσες ενέργειες του καπετάνιου απέτρεψαν πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Ο ίδιος περιέγραψε ότι, μόλις το MV Mwanza κινδύνευσε να συγκρουστεί με το επιβατηγό πλοίο από το Σενγκερέμα, ο χειριστής έβαλε όπισθεν, με αποτέλεσμα το σκάφος να χτυπήσει σε έναν βράχο.
Όπως τόνισε, αν δεν είχε αντιδράσει τόσο γρήγορα, το κρουαζιερόπλοιο θα είχε προσκρούσει και στους δύο βράχους του σημείου, προκαλώντας την πτώση τους.
Σε εξέλιξη η έρευνα για το περιστατικό
Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.