Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν λόγω των κατακλυσμιαίων βροχών στη βόρεια Τανζανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες εκφράζουν φόβους για τυχόν άλλα θύματα.

Οι βροχοπτώσεις αυτές που σάρωναν από το Σάββατο την πόλη Κάτες, στη βόρεια Τανζανία, σχεδόν 300 χλμ. βορείως της πρωτεύουσας Ντοντόμα, ενίσχυαν παχιά στρώματα λάσπης που παρέσυραν δεκάδες οχήματα και κατοικίες.

«Έχουμε χάσει έως τώρα 63 αδελφούς και αδελφές μας στην καταστροφή αυτή και 85 συνεχίζουν να λαμβάνουν περίθαλψη», δήλωσε η πρόεδρος Σάμια Σουλούχου Χασάν, η οποία επέσπευσε το ταξίδι της στο Ντουμπάι όπου είχε μεταβεί για να συμμετάσχει στην COP28, στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε νωρίτερα ήταν 57 νεκροί ενώ την Κυριακή, ήταν 47.

🇹🇿 At least 47 people are killed, about 85 others injured in landslides caused by flooding in northern Tanzania, the country’s authorities say

More than 100 houses have been destroyed.Crops,trees have been washed away in some areas. The 🇹🇿’s Suluhu Hassan is mobilizing for help pic.twitter.com/o53SAcQTib

— MBM (@MBMnews01) December 5, 2023