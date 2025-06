Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ να επικρίνει δριμύτατα τις «ανίκανες» αρχές της Καλιφόρνιας.

«Σκόπιμα εμπρηστική» χαρακτήρισε την απόφαση ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Νιούσομ (Newsom), τον οποίο αποκάλεσε Νιούσκαμ (Newscum = σε ελεύθερη μετάφραση: νέο σκουπίδι/απόβρασμα), ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Αν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσκαμ και η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους – και όλοι ξέρουν ότι δεν μπορούν – τότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει και θα λύσει το πρόβλημα των ταραχών και των πλιατσικολόγων όπως θα έπρεπε να επιλυθεί».

If Governor Gavin Newscum, of California, and Mayor Karen Bass, of Los Angeles, can’t do their jobs, which everyone knows they can’t, then the Federal Government will step in and solve the problem, RIOTS & LOOTERS, the way it…

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε πως το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να κινητοποιήσει πεζοναύτες «εάν η βία συνεχιστεί» στο Λος Άντζελες.

«Το υπουργείο Άμυνας κινητοποιεί αμέσως την Εθνοφρουρά προκειμένου να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες. Εάν η βία συνεχιστεί, εν ενεργεία πεζοναύτες από τη βάση Πέντλετον θα κινητοποιηθούν επίσης – βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή», έγραψε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λος Άντζελες επειδή αντιτάχθηκαν σε μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουν ήδη γίνει αρκετές συλλήψεις για παρεμπόδιση των επιχειρήσεών μας», έγραψε ο υποδιευθυντής του FBI Νταν Μποντζίνο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Χτενίζουμε τα βίντεο για να εντοπίσουμε τους δράστες. Εσείς φέρνετε το χάος, εμείς φέρνουμε χειροπέδες», συμπλήρωσε.

And yes, multiple arrests have already been made for obstructing our operations.

More are coming. We are pouring through the videos for more perpetrators.

You bring chaos, and we’ll bring handcuffs. Law and order will prevail. https://t.co/ENja0zWKDn

