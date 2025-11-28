Τρεις Κινέζοι πολίτες οι οποίοι εργάζονταν στο Τατζικιστάν σκοτώθηκαν σε επίθεση κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι αρχές της ορεινής χώρας της κεντρικής Ασίας οι σχέσεις της οποίας με τους Ταλιμπάν είναι εξαιρετικά τεταμένες.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 26ης Νοεμβρίου διαπράχθηκε επίθεση που έβαλε στο στόχαστρο εργαζόμενους της εταιρείας ‘Shohin SM’ στην περιοχή Χατλόν» (νότια), ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών. Η συγκεκριμένη εταιρεία ειδικεύεται στην εξόρυξη χρυσού.

Η επίθεση, που διαπράχθηκε «με πυροβόλα όπλα και drone φορτωμένο χειροβομβίδες, στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους κινεζικής εθνικότητας», συνεχίζει το κείμενο, στο οποίο δεν διευκρινίζεται ποιοι ήταν οι δράστες.

Το ΥΠΕΞ του Τατζικιστάν καλεί «τις αφγανικές αρχές να πάρουν αποτελεσματικά μέτρα για να εγγυηθούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των δύο χωρών», μήκους περίπου 1.350 χιλιομέτρων.

Πριν από έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 2024, Κινέζος είχε σκοτωθεί όχι μακριά από τα σύνορα Τατζικιστάν-Αφγανιστάν.

Οι κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Τατζικιστάν συμμετέχουν ιδίως σε έρευνες για φυσικούς πόρους, που αφθονούν στα όρη του κράτους αυτού.

Αντίθετα με άλλους ηγέτες κεντρασιατικών χωρών, ο Τατζίκος πρόεδρος Εμαμαλί Ραχμόν, στην εξουσία από το 1992, επικρίνει ανοικτά τους Ταλιμπάν.

Έχει απαιτήσει επανειλημμένα να σέβονται τα δικαιώματα των Τατζίκων του Αφγανιστάν, που εκτιμάται πως αποτελούν το ένα τέταρτο των περίπου 40 εκατομμυρίων Αφγανών.

Μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, η Ντουσαμπέ πάντως φάνηκε να επιλέγει τον δρόμο της συνεργασίας σε κάποια πεδία, παρέχοντας για παράδειγμα ηλεκτρισμό στην Καμπούλ και ανοίγοντας αγορές σε παραμεθόριες περιοχές.

Χθες, η διπλωματία του Τατζικιστάν στηλίτευσε το ότι «εγκληματικές ομάδες που δρουν στη γειτονική χώρα συνεχίζουν να διαπράττουν ενέργειες με σκοπό την αποσταθεροποίηση (…) παρά τις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλονται» από τη Ντουσαμπέ για «την προάσπιση της ασφάλειας και τη δημιουργία κλίματος αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας στις περιοχές των συνόρων».

Τους τελευταίους μήνες καταγράφονται αψιμαχίες στα σύνορα –σπανίως σχολιάζονται επισήμως– και υπήρξαν συναντήσεις αξιωματούχων του Τατζικιστάν και της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Η δράση μελών τζιχαντιστικών οργανώσεων, κυρίως της Τζαμάτ Ανσαρουλά και του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ΙΚΧ) σε ορεινούς τομείς των περιοχών των συνόρων ανησυχεί ιδιαίτερα τη Ντουσαμπέ.

