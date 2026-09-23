Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε αρένα της Ισπανίας, όταν ένας ταύρος μισού τόνου, στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τον ταυρομάχο που τον απέφευγε, πήδηξε πάνω από τον προστατευτικό φράχτη και βρέθηκε επικίνδυνα κοντά στις κερκίδες.

Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στην αρένα Plaza de Toros de Murcia, στη Μούρθια, προκαλώντας αναστάτωση στους θεατές.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο από τη στιγμή, ο εξάχρονος ταύρος με το όνομα Μαλακάρα, βάρους περίπου 500 κιλών, όρμησε προς έναν από τους ταυρομάχους. Εκείνος κατάφερε να τον αποφύγει την τελευταία στιγμή, όμως η μεγάλη ταχύτητα του ζώου δεν του επέτρεψε να ανακόψει την πορεία του.

Ο ταύρος έφτασε μέχρι τον ξύλινο φράχτη της αρένας και, προκειμένου να τον ξεπεράσει, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω από το σημείο όπου βρίσκονταν οι θεατές.

Ένας από τους παρευρισκόμενους, ο Χουάν Πέρεθ, περιέγραψε τις στιγμές που έζησε, επισημαίνοντας πως η αποφυγή σοβαρού τραυματισμού ήταν θέμα τύχης.

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ο ταύρος πήδηξε πάνω από τον φράχτη και κατέληξε προς την πλευρά του πλήθους. Ήταν εκτός ελέγχου. Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αρκετές γυναίκες που βρίσκονταν στις συγκεκριμένες θέσεις κινδύνευσαν να χτυπηθούν από τα κέρατα του ζώου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Μαλακάρα προερχόταν από το ράντσο Los Espartales, ενώ στην αρένα βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Πορτογάλο έφιππο ταυρομάχο (rejoneador) Ντουάρτε Φερνάντες.