Σε ισχύ διατηρείται η πρόταση της Τεχεράνης, όσον αφορά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, όπως υπογράμμισε την Κυριακή (18/10) ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί. Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η αμερικανική πλευρά ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Ιράν, η θαλάσσια δίοδος μπορεί να απελευθερωθεί εντός έξι ημερών, ώστε την έβδομη ημέρα να εκκινήσει εκ νέου ο διαπραγματευτικός κύκλος.

Στο πλαίσιο της συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στην ιρακινή πρωτεύουσα, ο Αμπάς Αραγτσί εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά της πολιτικής των ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, η Ουάσιγκτον προτίμησε την οδό της κλιμάκωσης, επιστρατεύοντας οικονομικό πόλεμο, απειλές και επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας ευθέως τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις καταστατικές αρχές του ΟΗΕ.

«Ανοιχτό παράθυρο» διαλόγου χωρίς υποχωρήσεις

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν ενδίδει σε πιέσεις, εκφοβισμούς ή τετελεσμένα, ούτε πρόκειται να παραιτηθεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εφόσον υπάρξει αμοιβαίος σεβασμός και στέρεες εγγυήσεις.

Καταλήγοντας, ο Αραγτσί σημείωσε ότι η στάση της χώρας του εδράζεται σταθερά στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Τόνισε μάλιστα πως η επιλογή της διπλωματικής οδού και της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας δεν συνιστά δείγμα αδυναμίας, αλλά πράξη υπευθυνότητας.