Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο επικεφαλής των ιρανικών διαπραγματεύσεων, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γγκαλιμπάφ, ξεκαθαρίζοντας πως η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να λήξει με συνθηκολόγηση της χώρας του. Σύμφωνα με δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Isna, η παγκόσμια κοινότητα επιθυμεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όμως η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να υποχωρήσει, εν μέσω της νέας ανάφλεξης που καταγράφεται αυτή την εβδομάδα στην περιοχή του Κόλπου.

Το χρονικό της νέας κρίσης και τα αντίποινα

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Ουάσιγκτον επέρριψε ευθύνες στο Ιράν για το πλήγμα εναντίον τριών πλοίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ένα σημείο-κλειδί για την τρέχουσα κρίση. Οι ΗΠΑ απάντησαν με στρατιωτικά πλήγματα, γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση της Τεχεράνης.

Στο πλαίσιο των αντιποίνων, το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο χώρες της περιοχής που διατηρούν συμμαχικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ανάμεσα σε αυτές είναι το Κουβέιτ —όπου αναφέρθηκε τουλάχιστον ένας τραυματισμός— το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, καθώς και το Κατάρ, το οποίο μάλιστα εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή για την επίλυση της κρίσης.

Κατάρρευση της συμφωνίας και δυσπιστία

«Κάθε φορά που η αμερικανική πλευρά αθετεί τα συμφωνηθέντα, εμείς είμαστε απόλυτα έτοιμοι να αμυνθούμε, να ορθώσουμε ανάστημα και να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας», υπογράμμισε ο Γκαλιμπάφ, εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης του προς την Ουάσιγκτον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο πλευρές είχαν συνάψει προσύμφωνο για την κατάπαυση του πυρός στις 17 Ιουνίου, επιχειρώντας να βάλουν τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μετά από αμερικανοϊσραηλινή επίθεση. Ωστόσο, η συμφωνία έμεινε στα χαρτιά, με τις δύο πρωτεύουσες να ανταλλάσσουν έκτοτε κατηγορίες για παραβίαση των όρων.

Διεθνείς πιέσεις για διπλωματική διέξοδο

Μπροστά στον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης γενίκευσης της σύγκρουσης, η Αίγυπτος και το Κατάρ παρενέβησαν εκ νέου σήμερα. Οι δύο μεσολαβήτριες χώρες απηύθυναν επίσημη έκκληση τόσο προς την Ουάσιγκτον όσο και προς την Τεχεράνη, ζητώντας την άμεση επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.