Τεχεράνη: «Εμείς θα ορίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος»

«Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι «το Ιράν είδε τις 15 προτάσεις των ΗΠΑ και δη του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου» και «θεωρεί τους όρους που τίθενται υπερβολικούς», ενώ ενημέρωσε μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Τόνισε παράλληλα ότι «οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να γίνουν δεκτοί οι όροι του», ενώ η λήξη των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν, «εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι του».

Οι πέντε όροι που θέτει το Ιράν

Σύμφωνα με το Press TV, ο Ιρανός αξιωματούχος περιέγραψε πέντε όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Οι πέντε βασικές προϋποθέσεις, λοιπόν, που θέτει η χώρα του Κόλπου κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό της εμπόλεμης σύγκρουσης, είναι οι ακόλουθες:

-Πλήρης παύση του πολέμου, «της επιθετικότητας και των δολοφονιών».

-Θέσπιση συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα στοχοποιηθεί εκ νέου.

-Εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων και αποκαταστάσεων για τις ζημιές του πολέμου στη χώρα.

-Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις ομάδες αντίστασης που εμπλέκονται σε ολόκληρη την περιοχή.

-Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στα Στενά του Ορμούζ και να εισπράττει τέλη διέλευσης από τα πλοία.

Εν τω μεταξύ, Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό της επίθεσης που αποδίδεται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου δεν ήταν θετική», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να την εξετάζει.

Ο ίδιος αξιωματούχος επεσήμανε ότι «η αρχική απάντηση του Ιράν παραδόθηκε στο Πακιστάν προκειμένου να μεταφερθεί στις ΗΠΑ».

Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ

Το διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη για την έναρξη ή μη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενώ την ίδια ώρα στα μέτωπα του πολέμου οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Κεντρικό σημείο στις συζητήσεις -σύμφωνα με διαρροές των ΗΠΑ- αποτελεί το σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει την πλήρη αποσυναρμολόγηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την παύση του εμπλουτισμού ουρανίου. Την πρόταση αυτή σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press την έλαβε το πρωί της Τετάρτης το Ιράν από Πακιστανούς αξιωματούχους.

