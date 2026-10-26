Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών διεργασιών στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη βρέθηκε στο επίκεντρο κρίσιμων διπλωματικών επαφών. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα για περιφερειακή ενότητα και στενότερο συντονισμό, υποδεχόμενος εκπροσώπους από τρεις ισχυρούς παράγοντες της ευρύτερης περιοχής.

Η τετραμερής συνάντηση στην ιρανική πρωτεύουσα

Στις συνομιλίες που ξεκίνησαν στην ιρανική πρωτεύουσα συμμετείχαν κορυφαίοι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Πρόκειται για τα τρία κράτη που έχουν προσυπογράψει τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στην κοινή τους παρουσία στο Ιράν.

Οι απεσταλμένοι των τριών χωρών κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με την ιρανική ηγεσία, επιδιώκοντας να ανοίξουν διαύλους ουσιαστικού διαλόγου. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη διάθεση των εμπλεκόμενων πλευρών να διερευνήσουν κοινά σημεία επαφής, παρά τις διαφορές που κατά καιρούς έχουν διαμορφώσει τις μεταξύ τους σχέσεις.

Βασικό αντικείμενο της ατζέντας αποτέλεσαν τα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας που απασχολούν ολόκληρη τη ζώνη της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Ασίας. Ο Ιρανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης, σημειώνοντας πως οι προκλήσεις της περιοχής απαιτούν συνεργασία και συλλογικές πρωτοβουλίες από τα ίδια τα κράτη-μέλη της.

«Ελπίζω ότι η παρουσία σε αυτή τη συνάντηση εκπροσώπων από ισχυρές ισλαμικές χώρες θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής ενότητας και συνοχής», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, καλώντας αυτές τις χώρες να «σταθούν ενωμένες και να υιοθετήσουν μια συντονισμένη θέση».

Αυτή η τετραμερής συνάντηση, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ισλαμαμπάντ, του μεσολαβητή στον πόλεμο στο Ιράν, επικεντρώνεται στην «περιφερειακή συνεργασία, την αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Ιράν και τις συνέπειές της», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα κατά τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει πρώτα να ικανοποιήσουν τους όρους της Τεχεράνης για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου τους κατά του Ιράν. Η πρόταση του Ιράν, η οποία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών στα μέσα Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, τη χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα να τερματιστεί η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενόψει της συνάντησης στην Τεχεράνη.

«Είναι απολύτως απαραίτητο να τερματιστεί η κλιμάκωση», προέτρεψε, στο περιθώριο επίσκεψης στο Κάιρο. «Πρέπει να αποφύγουμε, πάση θυσία, έναν συνδυασμό μιας μαζικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν και μιας μαζικής ιρανικής στρατιωτικής επίθεσης κατά των κρατών του Κόλπου. Οι συνέπειες θα ήταν αδιανόητες», προειδοποίησε.