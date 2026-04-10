Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου λέει ότι, βάσει κοινοβουλευτικής πρότασης, τα τέλη διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ θα καταβάλλονται στο εθνικό νόμισμα του Ιράν, το ριάλ, σύμφωνα με ανάρτηση του γενικού προξενείου του Ιράν στη Βομβάη την Παρασκευή.
Head of Iran’s Parliament National Security Commission:
Under a parliamentary proposal, transit fees through the Strait of Hormuz would be paid in Iran’s national currency, the #rial.#Iran #Hormuz #StraitOfHormuz pic.twitter.com/0wY2Wy8pUb
— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 10, 2026