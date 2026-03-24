Ένας διακεκριμένος Ιρανός ακαδημαϊκός, καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Τεχεράνης, σκοτώθηκε μαζί με τα δύο παιδιά του σε επίθεση, που έπληξε την κατοικία του στα βόρεια της πρωτεύουσας. Το ιρανικό δίκτυο Press TV ανέφερε ότι τα θύματα είναι ο Saeed Shamaghdari και τα παιδιά του, Mohammad και Reyhaneh.
The building where Dr. Saeed Shamaqadari, an electrical engineering scientist, was assassinated by American fighter jets.
In this building, dozens of other citizens were also martyred and injured.
— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 23, 2026