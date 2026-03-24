Ένας διακεκριμένος Ιρανός ακαδημαϊκός, καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Τεχεράνης, σκοτώθηκε μαζί με τα δύο παιδιά του σε επίθεση, που έπληξε την κατοικία του στα βόρεια της πρωτεύουσας. Το ιρανικό δίκτυο Press TV ανέφερε ότι τα θύματα είναι ο Saeed Shamaghdari και τα παιδιά του, Mohammad και Reyhaneh.

 

