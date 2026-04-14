Σφοδρή αντίδραση από την Τεχεράνη προκάλεσε ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός γύρω από ιρανικά λιμάνια, με το Ιράν να τον χαρακτηρίζει «κατάφωρη παραβίαση» της εθνικής του κυριαρχίας, την ώρα που η εύθραυστη εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζεται από την κλιμακούμενη ρητορική και τις στρατιωτικές κινήσεις των δυο πλευρών.

Σε επιστολή του προς τον γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, τόνισε ότι η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ «συνιστά σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο είναι «παράνομο» και αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.