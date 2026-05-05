Πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε σήμερα Τρίτη (5/5) το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Fars, έδειξαν βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο.

