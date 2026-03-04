Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε επικοινωνία του με ανώτερα μέλη της κεντρικής επιτροπής της Κίνας και τον Κινέζο ομόλογό του, Wang Yi, υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των Κινέζων πολιτών στη χώρα, εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο υπουργός Αραγτσί έκανε το σχόλιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα με τον Wang, η οποία επικεντρώθηκε στην κατάσταση στο Ιράν, καθώς η Τεχεράνη αμύνεται «με κάθε κόστος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο.

«Ο Αμπάς Αραγτσί σημείωσε ότι η ιρανική πλευρά θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία του κινεζικού προσωπικού και των θεσμών», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Ο Αραγτσί δήλωσε στον Wang ότι η Ουάσινγκτον «εξήγαγε πόλεμο εναντίον του Ιράν για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεών τους», παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει «θετική πρόοδο στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την αιφνιδιαστική τους επίθεση στο Ιράν το Σάββατο, αμέσως μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν – ο οποίος είχε μεσολαβήσει στον τελευταίο γύρο έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – ότι μια ειρηνευτική συμφωνία ήταν πιο κοντά από ποτέ.

«Μια ειρηνευτική συμφωνία είναι εφικτή», δήλωσε ο Badr al-Busaidi σε συνέντευξή του στο CBS News λίγες ώρες πριν από την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν.

«Η Κίνα εκτιμά την παραδοσιακή φιλία μεταξύ Κίνας και Ιράν και υποστηρίζει το Ιράν στην προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής του αξιοπρέπειας και στην υπεράσπιση των νόμιμων και νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του», δήλωσε ο Wang στον Αραγτσί, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Η Κίνα έχει προτρέψει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές ενέργειες για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και να αποτραπεί η επέκταση και η εξάπλωση της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Wang.

Η κλήση μεταξύ των υπουργών έρχεται καθώς η Κίνα συνεχίζει να διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν και έχει εργαστεί στο παρελθόν για να τερματίσει την απομόνωση της Τεχεράνης στην παγκόσμια σκηνή, μεταξύ άλλων με την παραχώρηση στο Ιράν της ένταξης στις BRICS+ – ένα μπλοκ που εκπροσωπεί τις κορυφαίες αναδυόμενες οικονομίες που στοχεύουν να αμφισβητήσουν το σύστημα υπό την ηγεσία της Δύσης – και στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, σύμφωνα με το think tank Chatham House με έδρα το Λονδίνο.

Ο Ahmed Aboudouh, συνεργάτης στο Chatham House, δήλωσε ότι το Πεκίνο και η Τεχεράνη είναι ολοκληρωμένοι στρατηγικοί εταίροι, έχοντας υπογράψει μια 25ετή στρατηγική συμφωνία το 2021.

«Η Κίνα παραμένει σανίδα σωτηρίας για την ιρανική οικονομία» εν μέσω συντριπτικών κυρώσεων, πρόσθεσε ο Aboudouh.

Περισσότερο από το 80% του πετρελαίου που μεταφέρθηκε από το Ιράν το 2025 πήγε στην Κίνα, αποτελώντας περίπου το 13,5% όλου του πετρελαίου που εισήγαγε η Κίνα δια θαλάσσης, έγραψε ο Aboudouh σε πρόσφατο ενημερωτικό έγγραφο.

Τι ακριβώς συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης ασιατικών χωρών, και συγκεκριμένα από την Ινδία και το Κασμίρ, οι Φρουροί της Επανάστασης φέρονται να ανακοίνωσαν την ελεύθερη δίοδο των κινεζικών πλοίων και μέσω των στενών του Ορμούζ. Η πληροφορία αυτή μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης της Ασίας ή της Δύσης, ούτε από κινεζικά ή ρωσικά ΜΜΕ.

