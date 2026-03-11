Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με νέους πιθανούς στόχους, οι οποίοι πρόκειται να πληχθούν ανεπανόρθωτα. Στο στόχαστρο βρίσκονται τεχνολογικοί κολοσσοί και τράπεζες, που σχετίζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya ξεκαθάρισε ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή». Προειδοποίησε ότι «οι άμαχοι της περιοχής δεν πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τράπεζες», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το IRGC, δημοσίευσε μια λίστα με γραφεία και υποδομές κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών με ισραηλινούς δεσμούς, των οποίων η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές, περιγράφοντάς τες ως «νέους στόχους του Ιράν».

«Καθώς το πεδίο εφαρμογής του περιφερειακού πολέμου επεκτείνεται σε πόλεμο υποδομών, το πεδίο εφαρμογής των νόμιμων στόχων του Ιράν διευρύνεται», διεμήνυσε.

Οι εταιρείες περιλαμβάνουν τις Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle και τα γραφεία και οι υποδομές που αναφέρονται χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες cloud και βρίσκονται σε αρκετές ισραηλινές πόλεις, καθώς και σε ορισμένες χώρες του Κόλπου.

