Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τρίτη (24/03) σε δύο πόλεις κοντά στο Τελ Αβίβ που έγιναν στόχοι ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.
🚨🇮🇱🇮🇷 An Iranian ballistic missile struck Tel Aviv this morning, injuring several people and causing extensive damage to homes.
6 people were injured.
There have been at least 7 ballistic missile attacks by Iran against Israel since midnight local time.https://t.co/emznh0WZLd https://t.co/ZDejhTRKMw
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2026
Στο Μπνέι Μπρακ, διασώστες «προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν εννέα τραυματίες» σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων «ένας 23χρονος που τραυματίστηκε από θραύσματα» και «οκτώ άλλοι με ελαφρύτερα τραύματα, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών», ανακοίνωσε η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία, που είναι αντίστοιχη με αυτή του Ερυθρού Σταυρού.
BREAKING: Israeli Air Force is investigating the failure to shoot down an Iranian ballistic missile that hit Tel Aviv this morning.
Israel says it carried a conventional warhead, lightly injured four people, and caused extensive infrastructure damage. pic.twitter.com/BFJMbW0Imj
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 24, 2026
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στην πόλη Γκιβάτ Σμούελ, κοντά στο Μπνέι Μπρακ. Η MDA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα.
🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: An Iranian missile with cluster warheads struck multiple locations in Tel Aviv, injuring six people, including one in serious condition
Iran is reportedly using cluster-type missiles almost daily due to their higher impact effectiveness pic.twitter.com/PRXalo7Z4Y
— Nova Intel (@intel_nova) March 24, 2026