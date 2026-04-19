Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ για διαμαρτυρία στη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου.

Στην τελετή εκφωνήθηκαν ομιλίες με κοινό χαρακτηριστικό τις επικρίσεις κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και σύνθημα «δεν θα σας αφήσουμε να ξεχάσετε».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, μεταξύ 1.000 και πλέον διαδηλωτών, εκπροσωπήθηκαν έξι ομάδες που κατηγορούν την κυβέρνηση για αδιαφορία: Οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενοι το νότιο Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οικογένειας αμάχων που σκοτώθηκαν από ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, συγγενείς ομήρων που σκοτώθηκαν σε αιχμαλωσία στη Γάζα· συγγενείς θυμάτων που σκοτώθηκαν στις κοινότητες των συνόρων της Γάζας κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και εφέδρων που σκοτώθηκαν σε μάχη.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σύσταση επιτροπής διερεύνησης ισχυριζόμενης ότι θα ήταν προκατειλημμένη εναντίον της κυβέρνησης.

