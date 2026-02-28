Ένας άνδρας “τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα” στην περιοχή του Τελ Αβίβ μετά τη ρίψη νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού.

“Ύστερα από ρίψεις πυραύλων προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ”, οι διασώστες της MDA “παρέχουν ιατρική φροντίδα σε έναν άνδρα γύρω στα 40 που τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία διάσωσης, την οποία συνοδεύουν φωτογραφίες, που δείχνουν σημαντικές ζημιές στην πρόσοψη πολυώροφου κτηρίου.

Φωτογραφία: Times of Israel