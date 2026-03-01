Μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 40 ετών, σκοτώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ στην περιοχή του Τελ Αβίβ ύστερα από την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Οι ομάδες της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, της ισραηλινής υπηρεσίας που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, “διαπίστωσαν τον θάνατο μιας γυναίκας περίπου 40 ετών, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα της”, αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ ότι “πολλά σημεία πρόσκρουσης” αναφέρθηκαν στο Ισραήλ μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στρατιώτες της παθητικής άμυνας “έχουν αυτήν τη στιγμή αναπτυχθεί σε πολλά σημεία πρόσκρουσης σε όλο το Ισραήλ”, και διεξάγουν “σημαντικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης”, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP και πλάνα ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων, σωστικά συνεργεία και πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές του Τελ Αβίβ, όπου έχουν προκληθεί ζημιές.