Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρέστησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ σε συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, καθώς η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει σύντομα την απελευθέρωσή τους, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αναμένεται να απελευθερώσει 48 ομήρους –ζωντανούς και νεκρούς– στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής βάσει της οποίας τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυσης του πυρός την Παρασκευή.

🎗️Plus de 400 000 personnes ce soir place des otages à Tel Aviv pour écouter les envoyés de Trump, Witkoff, Kushner et… Ivanka

Plein d’espoir pour la fin de la guerre

Voici la réaction de la foule à la mention du nom de Netanyahou, sifflets et insultes pic.twitter.com/EJKLmBlMwP — Ari Kouts (@arikouts) October 11, 2025

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε απευθυνόμενος κατευθείαν στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα: “Επιστρέφετε στο σπίτι σας”, δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι δηλώσεις του, που ακούστηκαν στην Πλατεία Ομήρων, προκάλεσαν χειροκροτήματα από χιλιάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, πρόσθεσε: “Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο”.

NOW – Trump envoy Witkoff speaks at Hostage Square, Tel Aviv, crowd boos when Netanyahu is thanked and cheers for Trump, “Thank you Trump, thank you Trump.”

I pic.twitter.com/z4dwdWbjWF — YJA🇺🇸🥎 (@Yzo57) October 11, 2025

Κάτω από τη γιγαντοοθόνη που δείχνει τις 735 ημέρες από τις απαγωγές, εκατοντάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν απόψε στο Τελ Αβίβ μιλούν για ελπίδα ότι το μαρτύριο των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα τελειώσει, μια πυρετώδης αναμονή μεταξύ ευφορίας και ανησυχίας.

“Η συγκίνησή μου είναι τεράστια, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψω, και μαζί με μένα, μαζί με εμάς, με όλο το Ισραήλ που θέλει τους ομήρους στο σπίτι τους και περιμένει να τους δει όλους να επιστρέφουν”, δήλωσε απευθυνόμενη στο πλήθος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η μητέρα του 25χρονου ομήρου Μάταν Ζανγκάουκερ.