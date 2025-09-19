Δραματικές ώρες εξακολουθεί να ζει η Γάζα καθώς λήγει σήμερα Παρασκευή το τελεσίγραφο εκκένωσης που έδωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για διορία μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ενώ οι άμαχοι που παραμένουν παγιδευμένοι στον Παλαιστινιακό θύλακα εκτιμάται πως ξεπερνούν τους 500.000.

Καραβάνια ανθρώπων, οικογένειες με παιδιά, φορτωμένοι με οικιακά σκεύη, κουβέρτες, στρώματα και όσα υπάρχοντα μπορούν να μεταφέρουν κατέκλυσαν τον στενό παραλιακό δρόμο της Γάζας την Πέμπτη, με προορισμό τις νότιες περιοχές που έχει ορίσει το Ισραήλ.

Άλλοι, πάλι, δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν στην περιοχή, παρά τη χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε προχθές ο ισραηλινός στρατός.

«Πάμε να κοιμηθούμε στους δρόμους προς την παραλία, ξυπόλητοι… Δεν ξέρουμε πού να πάμε», είπε ο Γιάσερ Σαλέχ, μιλώντας καθώς στεκόταν πάνω σε ένα ετοιμόρροπο τρέιλερ που το έσερνε ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον Guardian.

Παλαιστίνιος 47 ετών, ο οποίος διέφυγε από την πόλη της Γάζας μέσω αυτής της διαδρομής, δήλωσε: «Η κατάσταση είναι απερίγραπτη – πλήθη παντού, ήχοι εκρήξεων, γυναίκες και άνδρες που κλαίνε και ουρλιάζουν καθώς περπατούν κουβαλώντας τα πράγματά τους».

Εκτοπίστηκαν 450.000 άνθρωποι

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, περισσότεροι από 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει την πόλη της Γάζας προς το Νότο. Η εκτίμηση βασίστηκε σε πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε ένας αξιωματούχος στον Guardian.

Υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας πριν ο Ισραηλινός Στρατός ξεκινήσει την μεγάλη του επίθεση εναντίον της Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον τα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες έχουν μετακινηθεί στις περιοχές Σεΐχ Ραντβάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα αναπτυχθούν για να προωθηθούν στις κεντρικές και δυτικές περιοχές όπου βρίσκει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του εναπομείναντος πληθυσμού.

Μεγάλη έκταση της πόλης της Γάζας, που κάποτε αποτελούσε πολυσύχναστο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο, έχει μετατραπεί σε ερείπια. Μέχρι πριν από εβδομάδες, ζούσαν εκεί περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους είχαν ήδη εκτοπιστεί πολλές φορές.

Παγιδευμένα καραβάνια ανθρώπων ανάμεσα στις εκρήξεις του IDF

Ο ισραηλινός στρατός προωθείται προς το κέντρο της πόλης της Γάζας από δύο κατευθύνσεις, «παγιδεύοντας» τους κατοίκους και αναγκάζοντάς τους να κατευθυνθούν προς την ακτή. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε την Πέμπτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι πεζικό, άρματα μάχης και πυροβολικό προωθούνται προς το κέντρο της πόλης, με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας.

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός προχωρούσε από τα βορειοδυτικά και τα νοτιοανατολικά, «παγιδεύοντας τους ανθρώπους στη μέση» και ωθώντας τους προς τα δυτικά της πόλης, όπου βρίσκεται ο παραλιακός δρόμος αλ Ρασίντ που οδηγεί προς τα νότια.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας μίλησαν στο Al Jazeera για αδιάκοπες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων «αεροπορικών επιθέσεων από drones και μαχητικά αεροσκάφη» και εκρήξεων – μη επανδρωμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά που ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί για να ανατινάξει γειτονιές καθώς προχωρά προς τα μέσα.

Χαμάς: Έτοιμοι για σφοδρές μάχες

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κασάμ, προειδοποίησε τον ισραηλινό στρατό να αναμένει σφοδρές μάχες και απείλησε σύμφωνα τη Ηaaretz ότι η επέκταση των μαχών του IDF στη Γάζα σημαίνει ότι δεν θα επιστραφούν όμηροι.

«Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τις ζωές των στρατιωτών σας στην κόλαση και έχουμε ετοιμάσει για εσάς έναν στρατό μαρτύρων», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Η Χαμάς δήλωσε ότι οι όμηροι που έχουν απομείνει στη Λωρίδα της Γάζας είναι αυτή τη στιγμή διασκορπισμένοι στις γειτονιές της Γάζας και ότι η επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στην πόλη σημαίνει ότι κανένας από αυτούς δεν θα επιστραφεί στο Ισραήλ από την αιχμαλωσία.

«Η Γάζα δεν θα γίνει εύκολος στόχος για τον στρατό και δεν θα είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με τη ζωή των ομήρων, εφόσον ο Νετανιάχου αποφασίσει να τους σκοτώσει», ανέφερε η ανακοίνωση της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Η Χαμάς δήλωσε επίσης ότι «η έναρξη της επιχείρησης στην πόλη της Γάζας σημαίνει ότι ο εχθρός δεν θα συλλάβει ούτε έναν όμηρο, νεκρό ή ζωντανό» και απείλησε ότι «το Ισραήλ εισέρχεται σε «έναν πόλεμο φθοράς που θα του κοστίσει έναν επιπλέον αριθμό θανάτων και ομήρων».

Άρνηση Νετανιάχου σε σχέδιο καθυστέρησης των επιθέσεων

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε τη συμβουλή των υψηλόβαθμων στρατηγών και αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ να μην ξεκινήσει τη νέα επίθεση. Πολλοί Ισραηλινοί παρατηρητές και σχολιαστές κατηγορούν τον Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά και καταζητείται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο , ότι επιδιώκει να αποτρέψει πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον ακροδεξιό συνασπισμό του να εγκαταλείψει την εξουσία, παρατείνοντας τον πόλεμο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι υποκίνησαν το έγκλημα. Το Ισραήλ απέρριψε τα ευρήματα ως «διαστρεβλωμένα και ψευδή».

Βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας για εκεχειρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο σε σχέδιο Ψηφίσματος που κατέθεσε η Αλγερία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ζητούσε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το κείμενο εξασφάλισε την υποστήριξη 14 εκ των 15 μελών του Συμβουλίου, αλλά δεν εγκρίθηκε λόγω της αντίθεσης της Ουάσιγκτον.

Η Σύμβουλος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μόργκαν Όρταγκους , δήλωσε ότι η αμερικανική αντίθεση «δεν αποτελεί έκπληξη», τονίζοντας ότι το Ψήφισμα «αποτυγχάνει να καταδικάσει τη Χαμάς ή να αναγνωρίσει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και εσφαλμένα νομιμοποιεί τα ψευδή αφηγήματα που ευνοούν τη Χαμάς, τα οποία δυστυχώς βρήκαν απήχηση στο Συμβούλιο».

#BREAKING

United States VETOES Security Council draft resolution that would have demanded immediate, unconditional & permanent ceasefire in Gaza, and immediate, dignified & unconditional release of all hostages held by Hamas & other groups In Favor: 14

Against: 1 (US)

Abstain: 0 pic.twitter.com/hNBtcQQc0U — UN News (@UN_News_Centre) September 18, 2025

«Τα μέλη του Συμβουλίου αγνόησαν την σαφή δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ψήφισμα αυτό ήταν απαράδεκτο. Αντί αυτού, το Συμβούλιο επέλεξε μια θεατρική ενέργεια – σχεδιασμένη για να προκαλέσει βέτο – που δίνει χρόνο στους τρομοκράτες της Χαμάς και όσους τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν και τους δίνει μια σανίδα σωτηρίας» σημείωσε.