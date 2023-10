Πέρασε και η Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ημέρα προσευχής για το Ισλάμ, χωρίς μείζονες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου παρά μόνον με προετοιμασίες για τη δεύτερη φάση της σύγκρουσης και έκρηξη εκατέρωθεν της πολεμικής προπαγάνδας. Η επόμενη ημέρα, Σάββατο 21 Οκτωβρίου, είναι η μέρα προσευχής για τους Εβραίους αν και όλα δείχνουν πως ενδεχομένως να μην ισχύσει η Βιβλική επιταγή «Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου». Η ισραηλινή αεροπορία το τελευταίο 24ωρο έπληξε τουλάχιστον 100 στόχους μέσα στη Γάζα στην οποία έχουν εξαντληθεί και τα τελευταία αποθέματα τροφίμων, φαρμάκων, νερού και καυσίμων.

Ούτε την Παρασκευή κατόρθωσε η διεθνής κοινότητα να επιβάλει τη διέλευση έστω και μιας μικρής αυτοκινητοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια από το νότιο πέρασμα της Γάζας, τη Ράφα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εμφανίστηκε προσωπικά στο πέρασμα της Ράφα προκειμένου να επιληφθεί ο ίδιος με τις διαδικασίες που χρειάζονται για να ανοίξει ο συνοριακός σταθμός. Η Αίγυπτος κατηγορεί το Ισραήλ ότι δεν επιτρέπει τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας με συνεχείς βομβαρδισμούς στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο βόρειο μέτωπο συνεχίζεται χωρίς εξάρσεις αλλά με συνεχή ροή επεισοδίων ο ακήρυχτος συνοριακός πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Η μεγάλη ωστόσο αλλαγή του τελευταίου 24ώρου είναι η ενεργοποίηση ή τουλάχιστον οι σοβαρές ανησυχίες για πλήρη ενεργοποίηση του μετώπου των κατεχομένων της Δυτικής Όχθης που σε καθημερινή πλέον βάση έχουμε νεκρούς Παλαιστίνιους από τις σφαίρες είτε του ισραηλινού στρατού είτε από ένοπλους Ισραηλινούς εποίκους.

Η ισραηλινή ηγεσία αντιλαμβάνεται πως η ενεργοποίηση της Δυτικής Όχθης θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και να εμπλέξει στην πολεμική διαδικασία τρίτες χώρες που δεν εμπλέκονται καθόλου όπως επί παραδείγματι, η Ιορδανία.

Τις τελευταίες ώρες, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο όπου ο εκπρόσωπός του, Τζόναθαν Κόνρικους, εξηγεί πως το Ισραήλ παλεύει για την ύπαρξή του και πως σκοπός του είναι η διασφάλιση αυτής της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“We fight for our existence,” IDF Spokesperson LTC (Res.) Jonathan Conricus. pic.twitter.com/0c9nkuGqAs

Την ίδια ώρα στην Ουάσινγκτον και μετά το διάγγελμά του, ο Τζο Μπάιντεν κηρύσσει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών ζητώντας 106 δισ. δολάρια από το Κογκρέσο προκειμένου να χρηματοδοτήσει στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, την Ουκρανία και την Ταϊβάν.

Παράλληλα, σε μια νέα πρόταση για απελευθέρωση ομήρων προέβη η Χαμάς νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, η ισλαμιστική οργάνωση προσφέρθηκε να απελευθερώσει ορισμένους από τους 200 περίπου ομήρους της, με αντάλλαγμα την άμεση κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC.

Το Ισραήλ μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνήσει να έρθει σε τέτοιο διακανονισμό με τη Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε από πλευράς του ότι η πλειονότητα των ομήρων είναι ζωντανοί. Πάνω από 20 από τους ομήρους είναι κάτω των 18 ετών, ενώ 10 με 20 από αυτούς είναι άνω των 60 ετών, αναφέρει το CNN.

Ο IDF εκτιμά ότι ο αριθμός των αγνοουμένων κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 ανθρώπων, ενώ ένας εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, δήλωσε σε βίντεο τη Δευτέρα ότι ο αριθμός ήταν τουλάχιστον 250.

Ο Αμπού Ομπάιντα είπε ότι οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ κρατούν περίπου 200 ομήρους, ενώ οι υπόλοιποι κρατούνται από άλλους «μαχητικούς σχηματισμούς» στη Γάζα. Το στέλεχος της Χαμάς υποστήριξε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των ομήρων «λόγω των συνεχών ισραηλινών βομβαρδισμών».

Στο μεταξύ, συνολικά 17 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά την ισραηλινή επίθεση σε ελληνορθόδοξο Μοναστήρι στην Γάζα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της Παλαιστίνης Mai al-Kaila. Την ίδια ώρα, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας κάνει λόγο για 18 νεκρούς.

Το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων (Wafa) μετέδωσε εχθές ότι ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το Μοναστήρι που βρίσκεται στη συνοικία Αλ-Ζαϊτούν, στη νότια Γάζα, σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν «σοβαρές υλικές ζημιές» σε τμήματα του ναού, ενώ ένα κτήριο που βρισκόταν δίπλα του, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Site of bombardment that leveled the Orthodox Church administration building and caused heavy damage to the historic Church. Utter devastation pic.twitter.com/fp0yvtN24g

— Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) October 19, 2023