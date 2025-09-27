Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά από κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Βασιλιά Κάρολο Β΄ κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η συνάντηση αυτή υπήρξε καθοριστική για την αλλαγή της στάσης του Τραμπ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία, σηματοδοτώντας πλήρη στροφή σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του, όπου είχε προτείνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Μόσχα για την επίλυση της σύγκρουσης.

Όταν ερωτήθηκε για το εάν η ουκρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη επηρέασε τη γνώμη του Τραμπ, ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, τόνισε τον ρόλο του Βασιλιά Καρόλου και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η αλλαγή στάσης του Τραμπ συνέβη σύντομα μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βασιλιά στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου συμμετείχαν και η σύζυγός του, Μελάνια. Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου, ο Κάρολος επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στην υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης στην Ευρώπη.

King Charles expressed his support for Ukraine: "Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine, to deter aggression, and to secure peace," he said.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε τη συνάντησή του με τον Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να ζητήσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, ένα προηγμένο οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να πλήξει βαθιά τη Μόσχα και να ενισχύσει τις πιέσεις προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Μέχρι στιγμής παραμένει αβέβαιο εάν ο Τραμπ θα εγκρίνει το αίτημα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στον ιστότοπο Axios, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ εμφανίζεται θετικά διακείμενος στις ανάγκες της Ουκρανίας.