Περίπου 3.000 αγελάδες, προερχόμενες από την Ουρουγουάη, που παρέμειναν για ένα μήνα μέσα σε ένα φορτηγό πλοίο, στα ανοιχτά της Τουρκίας, αποβιβάστηκαν υγιείς στη Λιβύη, ανακοίνωσε σήμερα η Κυβέρνηση της Ουρουγουάης.

Οι τουρκικές Αρχές είχαν απαγορεύσει την εκφόρτωση των ζώων, λόγω έλλειψης υγειονομικών και εμπορικών πιστοποιητικών, που απαιτούνται για την εισαγωγή βοοειδών στην Τουρκία.

Το πλοίο Spiridon II απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου, και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα (Πάνορμος, δυτική Τουρκία) από τις 21 Οκτωβρίου, είχε τονίσει η Τουρκική Κυβέρνηση. Η ίδια εξήγησε ότι κατατέθηκε αίτημα εισαγωγής των ζώων, για λογαριασμό 15 επιχειρήσεων, εκείνη την ημερομηνία. Συνολικά, πρόκειται για 2.901 αγελάδες. «Οι επιθεωρήσεις έδειξαν ότι ορισμένα ζώα δεν έφεραν ούτε ειδική σήμανση στα αυτιά, ούτε ηλεκτρονικά τσιπάκια και ότι 469 από αυτά δεν αντιστοιχούσαν στις λίστες που είχαν δοθεί. Λόγω αυτής της αναντιστοιχίας απορρίφθηκε το αίτημα εισαγωγής» είχε αναφέρει η ‘Αγκυρα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων (AWF) είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τα βοοειδή που παρέμεναν στο πλοίο. Η οργάνωση είχε τονίσει ότι δεκάδες αγελάδες πέθαναν πάνω στο πλοίο, ενώ δεκάδες άλλες γέννησαν εν πλω.

Η Κυβέρνηση της Ουρουγουάης έκανε λόγο για διαφωνίες μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα και ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το πλοίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι για την επιστροφή του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι θα επιχειρούσε να ανακατευθύνει το πλοίο με τα βοοειδή σε άλλο προορισμό.

Με την αποβίβαση των 2.901 ζώων, αυτή η κατάσταση, η οποία απασχόλησε Υγειονομικές Αρχές, Διεθνείς Οργανισμούς και το κοινό, «επιλύθηκε οριστικά», ανακοίνωσε το Υπουργείο Κτηνοτροφίας, Γεωργίας και Αλιείας της Ουρουγουάης, τονίζοντας ότι «τα ζώα αποβιβάστηκαν υγιή».

Χθες Δευτέρα, το Μοντεβίδεο επιβεβαίωσε ότι «αυτή η υπόθεση δεν εγείρει ανησυχίες για την υγεία όσον αφορά τα εξαγόμενα βοοειδή» και ότι πρόκειται για διαφορά μεταξύ ιδιωτών.

Μέχρι σήμερα, η Ουρουγουάη έχει εξάγει το 2025 περισσότερες από 269.000 αγελάδες στην Τουρκία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η Ουρουγουάη, με πληθυσμό 3,5 εκατομμυρίων και περίπου 12 εκατομμύρια αγελάδες, είναι σημαντικός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ