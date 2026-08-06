Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να αξιώνει από τα κράτη του Περσικού Κόλπου να παρέμβουν στον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποτραπούν νέες στρατιωτικές επιθέσεις και να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με αναφορές του Reuters, που επικαλούνται υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέων πληγμάτων, θα απαντήσει στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές των αραβικών χωρών που συμμαχούν με τις ΗΠΑ, όπως διυλιστήρια, πετρελαιοπηγές, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και μεταφορών.

Η τακτική αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια αποτροπής της αμερικανικής επιθετικότητας μέσω της προβολής του κινδύνου μιας γενικευμένης οικονομικής και ενεργειακής αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Οι προειδοποιήσεις διαβιβάστηκαν μέσω αλλεπάλληλων διπλωματικών επαφών, αμέσως μετά τις απειλές που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος στις 28 Ιουλίου για χτυπήματα στις ιρανικές υποδομές.

Το μπαράζ επαφών του Ιρανού ΥΠΕΞ

Όπως αποκαλύπτουν διπλωματικές πηγές από την περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε συνομιλίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία, καθώς και με τη στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν. Ο Αραγτσί κάλεσε τις κυβερνήσεις αυτές να ασκήσουν την επιρροή τους στην Ουάσιγκτον για να ανασταλεί η στρατιωτική δράση.

Με το μήνυμα που διαβίβασε η Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι είναι προετοιμασμένη για στρατιωτική απάντηση, επισημαίνοντας παράλληλα πως η διπλωματία είναι η μοναδική οδός για την αποφυγή μιας ολοκληρωτικής καταστροφής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τυχόν αμερικανικό χτύπημα θα πυροδοτήσει άμεσα αντίποινα κατά αμερικανικών στόχων και ζωτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Η τακτική της Τεχεράνης και η παρέμβαση του Ριάντ

Η στρατηγική του Ιράν βασίζεται στη μετατροπή της τρωτότητας των γειτονικών κρατών σε μέσο διαπραγμάτευσης, αναγκάζοντάς τα να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνοντάς τον να αναβάλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να επιδιώξει εκεχειρία και να δώσει χώρο στον διάλογο.

Παρά τη σταδιακή ομαλοποίηση των σχέσεων του Ιράν με τις χώρες της περιοχής τα τελευταία χρόνια, η ανησυχία για μια γενικευμένη σύγκρουση παραμένει υψηλή. Χώρες όπως το Κατάρ, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία ζητούν επίμονα την επανέναρξη των συνομιλιών, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στις 2 Αυγούστου πως ανέστειλε προσωρινά τα σχεδιαζόμενα πλήγματα, υπό τον όρο ότι θα υπάρξει γρήγορη διπλωματική πρόοδος.

Οι ισορροπίες στον Κόλπο και το μνήμες του 2019

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία τάσσεται υπέρ της διπλωματικής οδού, καθιστώντας ωστόσο σαφές ότι οποιαδήποτε απουσία σεβασμού της δικής της κυριαρχίας θα συναντήσει δυναμική στρατιωτική απάντηση.

Αναλυτές που πρόσκεινται στο Ριάντ, επισημαίνουν ότι η ισορροπία μεταξύ στρατιωτικής ετοιμότητας και διπλωματικής πίεσης αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο για τη διατήρηση της σταθερότητας.

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία της Τεχεράνης επαναφέρει το αίτημα για απομάκρυνση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων από την περιοχή, υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις του 2019 στις εγκαταστάσεις της Aramco, οι οποίες είχαν παραλύσει προσωρινά τη σαουδαραβική παραγωγή πετρελαίου.

Τα αδιέξοδα της Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, η αμερικανική πλευρά βρίσκεται πλέον ενώπιον ενός διλήμματος: είτε θα ρισκάρει μια περιφερειακή σύγκρουση με τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενέργεια, είτε θα αποδεχθεί έναν συμβιβασμό χωρίς την απόλυτη επικράτηση που επιζητά.

Το κύριο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις παραμένει η απαίτηση της Ουάσιγκτον για μια συμφωνία, που θα μπορεί να παρουσιαστεί διεθνώς ως ξεκάθαρη δική της νίκη.