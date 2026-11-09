Τη στήριξη του Βερολίνου στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέδεσε ευθέως ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τη δίκαιη και καθολική συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό κενό ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ (78,4 δισ. δολαρίων) για το επόμενο έτος, εξέλιξη που εντείνει τις πιέσεις στους κόλπους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η επιστολή Μερτς στον Αντόνιο Κόστα

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την ύπαρξη της οποίας είχαν αποκαλύψει αρχικά οι Financial Times, ο Γερμανός Καγκελάριος έθεσε σαφείς όρους για τη στάση που θα τηρήσει η χώρα του:

«Η διμερής βοήθεια προς την Ουκρανία κατανέμεται άνισα και το μεγαλύτερο βάρος επωμίζονται μόλις λίγα κράτη-μέλη», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Μερτς και τόνισε ότι «Η συλλογική δέσμευση ότι όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση, θα συμβάλουμε δίκαια στην κάλυψη αυτού του κενού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος και για τη συζήτηση οποιωνδήποτε περαιτέρω θεμάτων, ιδίως εκείνων που έχουν οικονομικές επιπτώσεις».

Στο επίκεντρο της Συνόδου ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και η οικονομική στήριξη στο Κίεβο

Το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στην επικείμενη Σύνοδο των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη (12/11), και την Παρασκευή (13/11) στο Δουβλίνο, όπου ο κ. Μερτς έχει ήδη διαμηνύσει ότι θα θέσει επί τάπητος τη σύνδεση των δύο οικονομικών φακέλων: του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της στήριξης του Κιέβου.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου έτους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν καταλήξει σε συμφωνία για δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία με δανεισμό από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Από το συγκεκριμένο σχήμα είχαν επιλέξει να απόσχουν η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη χρηματοδότηση της εμπόλεμης χώρας.