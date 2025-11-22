Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να πιέσει τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες μια συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία, υπό την προειδοποίηση ότι αν το Κίεβο δεν υπογράψει τώρα, στο μέλλον θα βρεθεί μπροστά σε πολύ δυσμενέστερους όρους.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε σχετικά τους πρέσβεις των χωρών του ΝΑΤΟ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο αργά την Παρασκευή (21/11), μετά από συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο. «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό», τους είπε, σύμφωνα με ένα άτομο που ήταν παρόν.

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν βαριά, με αρκετούς Ευρωπαίους πρέσβεις να αμφισβητούν το περιεχόμενο της Συμφωνίας και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, χωρίς να ενημερώσουν τους συμμάχους τους.

«Ήταν μια συνάντηση εφιαλτική. Το επιχείρημα ήταν “δεν έχεις χαρτιά”», υποστήριξε η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο Ζελένσκι δεν είχε «χαρτιά» να παίξει, κατά τη διάρκεια μιας αμφιλεγόμενης συνάντησης στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Το αμερικανικό Σχέδιο που έχει βάλει «φωτιά» σε ΕΕ και Ουκρανία

Η συμφωνία που παρουσιάζεται στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι για το Κίεβο, όπως η παραχώρηση εδαφών που ήδη κατέχει η Ρωσία, αλλά και επιπλέον περιοχών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Προβλέπει επίσης αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα την Παρασκευή, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «μία από τις πιο δύσκολες της ιστορίας μας», τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν βασικό σύμμαχο».

Ο Ντρίσκολ, στενός φίλος του Αμερικανού Αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, απέφυγε να διευκρινίσει αν η πρόταση ταυτίζεται με το 28σέλιδο Σχέδιο που είχε δημοσιευθεί στον Τύπο. «Κάποια πράγματα έχουν σημασία, κάποια άλλα είναι για το θεαθήναι – και εμείς επικεντρωνόμαστε σε όσα έχουν σημασία», φέρεται να είπε σύμφωνα με την ίδια πάντα πηγή.

Πώς η ΕΕ βρέθηκε προ εκπλήξεως

Η ανακοίνωση των αμερικανικών κινήσεων αιφνιδίασε αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Εκφράζονται ανησυχίες ότι η Ρωσία έχει επηρεάσει υπερβολικά τον σχεδιασμό μιας συμφωνίας η οποία παρουσιάζεται στους Ουκρανούς ως τετελεσμένο γεγονός. Ο Ντρίσκολ υπερασπίστηκε την προσέγγιση αυτή λέγοντας πως «ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη τώρα» και ότι «όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προχωρήσει η διαδικασία».

Παρούσα στη σύσκεψη ήταν και η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις, η οποία ανέφερε ότι παρότι οι όροι είναι επώδυνοι για την Ουκρανία, η χώρα «δεν έχει πολλές επιλογές» και ότι «η συμφωνία από εδώ και πέρα μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει».

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, ακολουθώντας ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα».

Γερουσιαστές, διπλωμάτες και στρατιωτικοί στην Ουκρανία έχουν παρακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, με τη Ντέιβις να κάνει λόγο για «μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες» της διπλωματικής της καριέρας.

Σε ερώτηση γιατί το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στην Ανατολή που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν εδώ και 11 χρόνια, Αμερικανός αξιωματούχος απάντησε ότι η συμφωνία «είναι προς όφελος της Ουκρανίας». Εκτίμησε, μάλιστα, ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα μπορούσαν να συναντηθούν και να υπογράψουν από κοινού το κείμενο «της ειρήνης».

Το σχέδιο φέρεται να έχει συνταχθεί από τον Σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Σύμβουλο του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ – μια σχέση που λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Ο Ντρίσκολ αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στη Ρωσία για συζητήσεις.

Την Παρασκευή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα έχει λάβει αντίγραφο του σχεδίου, εκτιμώντας πως «μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνική διευθέτηση».

Με ενδιαφέρον αναμένεται, πάντως, η αυριανή συνάντηση των Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας από τις χώρες της Ε3, με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, στη Γενεύη, προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία. Η Ευρώπη «τρέχει» να προλάβει με αντίπαλο τις ξαφνικές εξελίξεις, ώστε να υποβάλλει μια αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο.

Με πληροφορίες από Guardian