Προθεσμία υπό τη μορφή τελεσιγράφου μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ουκρανία και τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον το τέταρτο έτος του. Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν σε αμφότερα τα μέρη (σ.σ. Ουκρανία και Ρωσία) να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή (6/2), δηλώσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (7/2) όπως αναφέρει το Associated Press.

«Και λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η χώρα του δεν θα δεχτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάπτουν συμφωνίες με τη Ρωσία σχετικά με την ουκρανική κυριαρχία, εκτός εάν εμπλακεί σε αυτές και το Κίεβο.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Η τελευταία προθεσμία έρχεται μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία πρόοδο, καθώς τα αντιμαχόμενα μέρη προσκολλώνται σε αμοιβαία αποκλειόμενες απαιτήσεις. Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι μάχες παραμένουν έντονες, μια προϋπόθεση που το Κίεβο λέει ότι δεν θα αποδεχτεί ποτέ.

Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 400 drones και 40 πυραύλους

Πριν την παραπάνω εξέλιξη, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 drones και περίπου 40 πυραύλους πραγματοποιώντας επίθεση τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, θέτοντας ως στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς διανομής, ανέφερε με ανάρτηση του στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει τη διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Όπου το επιτρέπει η κατάσταση ασφαλείας, οι επιχειρήσεις διάσωσης και επισκευής συνεχίζονται στα σημεία των ρωσικών επιθέσεων. Στην επίθεση της χθεσινής νύχτας χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 400 drones και περίπου 40 πυραύλοι διαφόρων τύπων. Οι κύριοι στόχοι ήταν το ενεργειακό δίκτυο, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και οι υποσταθμοί διανομής. Έχουν αναφερθεί ζημιές στις περιοχές Volyn, Ivano-Frankivsk, Lviv και Rivne. Ένα κτίριο διαμερισμάτων υπέστη ζημιές στο Ρίβνε. Στο Λαντίζιν, στην περιοχή Βίνιτσα, drones χτύπησαν το διοικητικό κτίριο ενός κανονικού γεωργικού κολεγίου. Υπήρξαν επίσης επιθέσεις στις περιοχές του Κιέβου και του Χάρκοβο. Σε ορισμένες περιοχές, οι επιχειρήσεις αεροπορικής άμυνας συνεχίζονται.

Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να επιλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά επιλέγει νέες επιθέσεις. Είναι ζωτικής σημασίας όλοι όσοι υποστηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να ανταποκριθούν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το κρύο ως μέσο πίεσης κατά της Ουκρανίας. Αυτό απαιτεί πυραύλους για τα συστήματα Patriot, NASAMS και άλλα. Κάθε αποστολή μας βοηθά να περάσουμε αυτόν τον χειμώνα. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους μας που το κατανοούν αυτό και μας βοηθούν πραγματικά», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προηγούμενα δημοσιεύματα ήθελαν τις ΗΠΑ να έχουν βάλει ως στόχος την επίτευξη για τον τερματισμό του πολέμου τον Μάρτιο ενώ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών.

Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε ο χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να επικεντρωθεί περισσότερο στις εσωτερικές υποθέσεις καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα έχουν λιγότερο χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο να δαπανήσουν για τη σφράγιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ανέφεραν δύο πηγές.