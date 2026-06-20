Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι το πρόσφατο πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο δυνάμεις «θα κινδυνεύσει» άμεσα, εάν η αμερικανική πλευρά δεν προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση και εφαρμογή των συμφωνηθέντων ρυθμίσεων.

Η διπλωματική αυτή παρέμβαση, την οποία μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη συγκυρία, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις στρατιωτικές του επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Να λάβουν μέτρα, διαφορετικά, όλα τίθενται σε κίνδυνο»

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ξεκαθάρισε τη θέση της χώρας του, ρίχνοντας το μπαλάκι των ευθυνών στην Ουάσινγκτον:

«Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαγαΐ.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρωτόκολλο συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ως βασικό άξονα, μεταξύ άλλων καίριων προβλέψεων, την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στο έδαφος του Λιβάνου, ένα μέτωπο που συνεχίζει να φλέγεται.

Διπλωματικό θρίλερ 60 ημερών στην Ελβετία για τα πυρηνικά

Παρά την ένταση και τις δημόσιες προειδοποιήσεις, οι διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί.

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη «τεχνικών» αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στην Ελβετία, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν αύριο Κυριακή, 21 Ιουνίου.

Στη συνάντηση αυτή, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν παρουσία εκπροσώπων από το Πακιστάν και το Κατάρ, χώρες που εκτελούν χρέη διαμεσολαβητών και γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η επίσημη ομάδα των Ιρανών διαπραγματευτών αναχώρησε ήδη σήμερα με προορισμό το ελβετικό έδαφος.

Το χρονικό πλαίσιο που ορίζει το πρωτόκολλο συμφωνίας προβλέπει τη διεξαγωγή εντατικών διαπραγματεύσεων με αυστηρή διάρκεια 60 ημερών, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας.

Στο επίκεντρο αυτού του κρίσιμου διμήνου συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.