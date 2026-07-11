Με νέα απειλή προειδοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι θα καταστρέψει ολοσχερώς το Ιράν, ενώ τους δίνει σκληρό τελεσίγραφο ως σήμερα να σταματήσουν τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Παρασκευή 10 Ιουλίου, ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά της Τεχεράνης αν η ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ.

«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Τελεσίγραφο των ΗΠΑ για στα Στενά του Ορμούζ

Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να αναγνωρίσει δημοσίως ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει να βάλλει κατά εμπορικών πλοίων.

Το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε απευθείας αλλά και μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων την Παρασκευή.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης (MOU) που υπέγραψε με τις ΗΠΑ πριν από τρεις εβδομάδες, ανοίγοντας επανειλημμένα πυρ κατά εμπορικών πλοίων εντός και γύρω από τα στενά.

Οι επιθέσεις αυτές πυροδότησαν αρκετές ανταλλαγές πυρών και έφεραν την εύθραυστη συμφωνία πιο κοντά στην κατάρρευση, με τον Πρόεδρο Τραμπ να κηρύσσει τη συγκεκριμένη κατάπαυση του πυρός «λήξασα» αυτή την εβδομάδα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η αποτυχία του Ιράν να τηρήσει μια τόσο ξεκάθαρη δέσμευση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη θέληση και την ικανότητά του να εφαρμόσει μια πολύ πιο περίπλοκη πυρηνική συμφωνία.

Από την άλλη πλευρά, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Σαγίντ Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι αναμένεται να συναντηθούν το Σάββατο στο Μουσκάτ για να συζητήσουν την κρίση στο Ορμούζ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και πριν από την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης, το Ομάν είχε ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στον Κόλπο, ανοίγοντας ένα νότιο κανάλι κοντά στις ακτές του για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά.

Το Ιράν εξοργίστηκε, καθώς η κίνηση αυτή αποδυνάμωσε τη διαπραγματευτική του θέση. Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι Ιρανοί διαπραγματευτές τους μετέφεραν πως ριζοσπαστικά στοιχεία εντός του καθεστώτος άνοιξαν πυρ κατά πλοίων σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν μοχλούς πίεσης.

Δημοσίως, οι Ιρανοί διαπραγματευτές, οι διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι εμφανίζονται ενωμένοι στην απαίτησή τους να διατηρήσει η Τεχεράνη τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η επίσκεψη του Αραγτσί στο Ομάν θα επικεντρωθεί στα Στενά του Ορμούζ και τη θαλάσσια ασφάλεια.

«Το Ιράν αποδέχθηκε μια σαφή ευθύνη σχετικά με τη θέσπιση ομαλών διευθετήσεων και ναυτιλιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, και ήμασταν πολύ αποφασισμένοι και ακλόνητοι στην εκπλήρωση αυτής της ευθύνης. Βάσει της συμφωνίας, επρόκειτο να διαβουλευόμαστε και να συνεργαζόμαστε με το Ομάν για το θέμα αυτό», δήλωσε.

Το παρασκήνιο της αδιάκοπης κόντρας

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ιρανοί προσέγγισαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ μετά από δύο ημέρες αψιμαχιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ζητώντας περαιτέρω συνομιλίες για την επίλυση της διαφοράς.

«Μας είπαν: “Τα θαλασσώσαμε. Κάναμε λάθος. Ας συνεχίσουμε να μιλάμε”», είπε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Ο Μπαγκαέι διέψευσε την Παρασκευή ότι το Ιράν ζήτησε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η χώρα του συναίνεσε μόνο σε αίτημα των Καταριανών διαμεσολαβητών για τη συζήτηση του θέματος.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μάχη εξουσίας στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης και τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Υπάρχουν στοιχεία στο σύστημά τους που θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις εμείς γι’ αυτούς. Πρέπει να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο», δήλωσε.

Πηγή: Axios